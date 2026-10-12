Adolescente é detido na França por disparar espingarda em sua escola
Um adolescente de 14 anos foi detido nesta segunda-feira (12) no sudeste da França por disparar uma espingarda e ferir o diretor de sua escola e uma professora, informaram as autoridades.
O incidente ocorreu em meio a protestos estudantis na França por melhores condições nas escolas de ensino médio, mas o ataque não estaria vinculado a essa mobilização que agita o país desde o final de setembro.
Os fatos ocorreram na escola Joseph-Lakanal, na localidade de Aubagne, perto de Marselha, por volta das 10h00 (horário local), quando o adolescente abriu fogo com uma espingarda de calibre 12.
“O suspeito, por um motivo desconhecido, disparou contra o diretor”, atingindo-o nas coxas e na região lombar, explicou à AFP o prefeito do departamento de Bocas do Ródano, Jacques Witkowski.
“Ele disparou uma segunda vez contra uma professora, que foi atingida por um chumbinho na coxa; disparou uma terceira vez no corredor e, em seguida, foi interceptado por um membro” da equipe da escola, acrescentou.
Segundo Witkowski, tratava-se de um aluno da instituição, sem antecedentes por “delinquência” ou “radicalização”.
A vida dos feridos não corre perigo, informou a polícia. Segundo essa fonte, uma terceira pessoa sofreu um arranhão leve.
A Promotoria de Marselha confirmou à AFP a detenção do jovem.
Assim que os fatos se tornaram conhecidos, pais de alunos foram em massa buscar seus filhos, e muitos permaneciam em frente à instituição, nos arredores da cidade, por volta do meio-dia.
Por enquanto, não se sabe as motivações do ataque.
“A instituição não foi afetada pela mobilização dos estudantes do ensino médio”, esclareceu a polícia local.
Vários ataques com arma branca cometidos por alunos em escolas chocaram a comunidade educacional na França nos últimos anos, incluindo o que tirou a vida de uma adolescente de 15 anos em Nantes, em abril de 2025.
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