Adolescente morre durante comemoração da vitória da França na Copa
Uma adolescente de 17 anos morreu no norte da França ao cair de um caminhão enquanto comemorava a vitória da seleção do país sobre Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo, informaram os bombeiros nesta sexta-feira (10).
A jovem estava na parte traseira de um caminhão, na localidade de Aulnoye-Aymeries, quando caiu e foi atropelada pelo veículo, segundo os bombeiros. A adolescente morreu no local. A França, uma das grandes favoritas da Copa do Mundo, derrotou Marrocos por 2-0 na quinta-feira (9) em Boston, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.
A seleção francesa avançou para a terceira semifinal consecutiva da Copa e enfrentará em Dallas, na próxima terça-feira (14), o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica, que será disputado nesta sexta-feira em Los Angeles.