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Mundo

Adolescente morre durante comemoração da vitória da França na Copa

Adolescente de 17 anos caiu de um caminhão e foi atropelada pelo veículo

AFP

Apoiadores comemoram a vitória da França por 2 a 0 sobre o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo, com bandeiras e camisas francesas visíveis, em Chatelet-Les-Halles, Paris, Ile-de-France, França, 10 de julho de 2026
Apoiadores comemoram a vitória da França por 2 a 0 sobre o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo, com bandeiras e camisas francesas visíveis, em Chatelet-Les-Halles, Paris, Ile-de-France, França, 10 de julho de 2026 GAUTHIER BEDRIGNANS / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Uma adolescente de 17 anos morreu no norte da França ao cair de um caminhão enquanto comemorava a vitória da seleção do país sobre Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo, informaram os bombeiros nesta sexta-feira (10).

A jovem estava na parte traseira de um caminhão, na localidade de Aulnoye-Aymeries, quando caiu e foi atropelada pelo veículo, segundo os bombeiros. A adolescente morreu no local. A França, uma das grandes favoritas da Copa do Mundo, derrotou Marrocos por 2-0 na quinta-feira (9) em Boston, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

A seleção francesa avançou para a terceira semifinal consecutiva da Copa e enfrentará em Dallas, na próxima terça-feira (14), o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica, que será disputado nesta sexta-feira em Los Angeles.

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