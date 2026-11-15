Advogado brasileiro de ex-chefe da inteligência venezuelana é encontrado morto na Espanha

O corpo do advogado foi descoberto no depósito de sua residência na Gran Vía, no centro de Madri

O advogado brasileiro Nielson de Souza Vilela, que representava o ex-chefe da inteligência militar da Venezuela, Hugo Armando Carvajal, conhecido como “El Pollo”, foi encontrado morto na manhã de quinta-feira, 12, em Madri, capital espanhola. As informações são do portal espanhol The Objective.

O corpo do advogado foi descoberto no depósito de sua residência na Gran Vía, no centro de Madri. As circunstâncias de sua morte ainda não foram esclarecidas.

Carvajal chefiou os serviços de inteligência militar da Venezuela durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. O ex-general atualmente coopera com as autoridades americanas, após se declarar culpado de acusações de narcoterrorismo, tráfico de drogas e tráfico de armas. Ele foi extraditado da Espanha para os Estados Unidos em julho de 2023.

Desde a prisão de Nicolás Maduro pelo governo americano, em janeiro deste ano, Carvajal passou a ser considerado uma peça-chave para o julgamento do ditador, por seu conhecimento sobre as operações do regime chavista no exterior e os negócios de seus integrantes.

A denúncia apresentada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra Maduro se apoia, em boa medida, em informações atribuídas a Carvajal.

Em dezembro de 2025, o ex-general também escreveu uma carta ao presidente americano, Donald Trump, na qual abordou temas como narcotráfico, espionagem e manipulação eleitoral.