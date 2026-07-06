Após contestar resultado das eleições no Peru, Sánchez reconhece vitória de Fujimori

Declaração acontece três dias depois da confirmação da candidata de direita como próxima presidente do país

O candidato de esquerda que disputou as eleições presidenciais no Peru, Roberto Sánchez, reconheceu nesta segunda-feira (6), ao lado de seu partido, Juntos pelo Peru, a derrota nas urnas para a conservadora Keiko Fujimori.

A confirmação acontece três dias depois da Comissão Nacional Eleitoral do país declarar a vitória à candidata. “Reconhecemos que a Comissão Nacional Eleitoral proclamou oficialmente os resultados eleitorais”, diz o comunicado.

No texto, porém, ele também afirma que o reconhecimento da vitória da oponente não é deixar criticar o que acredita ter acontecido de errado no curso das eleições. “Isso não implica renúncia ao direito de sinalização e denúncia das irregularidades que se apresentam durante o processo eleitoral, quen sem conhecimento público, afetam o processo eleitoral desde o início”, declarou.

Sáchez contesta resultado

No dia 23 de junho Sánchez informou que não reconheceria uma possível vitória de sua rival, caso a Junta Nacional Eleitoral do Peru não atendesse ao seu pedido de anulação dos votos de peruanos residentes no exterior, devido a uma suposta violação da lei eleitoral.

Na ocasião, Sánchez afirmou em coletiva de imprensa que havia uma “fraude em curso” que teria ocorrido em repartições consulares onde mais de 300 mil peruanos votaram em 7 de junho, devido à falta de digitalização das atas de apuração.

“Se a Junta Nacional Eleitoral não resolver esta questão com a devida consideração pela segurança jurídica e pelas normas eleitorais, esta fraude terá sido consumada. Portanto, afirmamos que, nessas condições de violação das regras, não reconheceremos o governo da Sra. Fujimori“, declarou Sánchez na época.

Um dia antes da declaração, a equipe jurídica de Sánchez havia apresentado um pedido à Junta Nacional Eleitoral para anular os votos depositados no exterior. Em 29 de maio – uma semana antes do segundo turno das eleições – o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), responsável pela organização das eleições, decidiu, a pedido do Ministério das Relações Exteriores, interromper o procedimento de digitalização das atas de apuração imediatamente após a contagem e seu envio ao Peru.

*Com informações do Estadão Conteúdo