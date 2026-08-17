Fãs dão último adeus a Bonnie Tyler em seu funeral no País de Gales

Mais de mil pessoas se reuniram antes do funeral em frente à Igreja de Santa Maria

Bonnie Tyler, cujo verdadeiro nome era Gaynor Hopkins, morreu em 8 de julho em um hospital de Faro

Esta imagem capturada de um vídeo da AFPTV mostra pessoas carregando o caixão da cantora galesa Bonnie Tyler ao sair da Igreja de Santa Maria, após uma cerimônia de "celebração da vida" em Swansea, no País de Gales, em 17 de agosto de 2026. A cantora galesa Bonnie Tyler, mais conhecida pelo sucesso romântico "Total Eclipse of the Heart", faleceu em Portugal, em julho de 2026, aos 75 anos. (Foto de Lidia PEDRO / AFPTV / AFP)

Centenas de pessoas compareceram nesta segunda-feira (17) ao funeral da cantora britânica Bonnie Tyler, em Swansea (País de Gales), no qual muitos de seus fãs entoaram um de seus grandes sucessos, “It’s a Heartache”. A cantora de voz rouca, conhecida por uma série de sucessos, entre eles “Total Eclipse of the Heart”, morreu em julho em Portugal, aos 75 anos.

Mais de mil pessoas se reuniram antes do funeral em frente à Igreja de Santa Maria. “Ela é um ícone do País de Gales”, declarou à AFP Bette Richards, uma aposentada de 75 anos. “Era uma pessoa maravilhosa. Nunca mudou”, acrescentou.

No funeral também foi interpretada “Bridge Over Troubled Water”, de Simon & Garfunkel, por um coro masculino. Outro morador de Swansea, John Edwards, de 70 anos, prestou homenagem a uma estrela que também era “uma pessoa comum” e “uma de nós”.

Bonnie Tyler, cujo verdadeiro nome era Gaynor Hopkins, morreu em 8 de julho em um hospital de Faro, no sul de Portugal.

Em um discurso de homenagem, seu antigo empresário de turnês, Matt Davis, lembrou uma estrela capaz de “dominar qualquer palco” e que levou uma vida “intensa e bem vivida”.

“Ela teria se apresentado na Antártida se isso tivesse sido possível. Ela adorava estar no palco”, afirmou. “Se apresentou no topo de montanhas e em praias”, além do Vaticano e Kremlin, acrescentou.

Roger Bell, o caça-talentos que a descobriu e se tornou seu amigo, acrescentou que, apesar da fama, ela nunca esqueceu suas raízes. “Ela tinha um calor humano e uma sinceridade perceptíveis de imediato, e nunca se negava a tirar uma foto ou a dar um autógrafo a quem pedisse”, disse ele aos presentes no funeral.

No início de maio, a cantora foi hospitalizada em Faro para se submeter a uma operação intestinal. Posteriormente, foi colocada em coma induzido.

Bonnie Tyler nasceu e cresceu em uma tradicional vila mineira próxima a Swansea. Nos últimos anos, dividia seu tempo entre o País de Gales e Portugal, onde tinha uma casa de férias.

A artista alcançou a fama na década de 1970 com sucessos como “Lost in France” e “It’s a Heartache”. Mais tarde, no início dos anos oitenta, “Total Eclipse of the Heart” liderou as paradas de sucesso no Reino Unido e nos Estados Unidos.

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