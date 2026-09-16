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Arábia Saudita acusa Houthis de ataque contra Meca e grupo diz ter abatido caça

Riade afirma ter interceptado drone antes que entrasse no espaço aéreo restrito da cidade sagrada
Marcelo Bamonte

Marcelo Bamonte

Arábia Saudita acusa Houthis de ataque contra Meca e grupo diz ter abatido caça
O governo saudita afirmou ainda que “a segurança das duas mesquitas sagradas e de seus visitantes” representa uma linha que não pode ser ultrapassada. ALI ATMACA / ANADOLU / Anadolu via AFP

A Arábia Saudita acusou os Houthis de lançar um drone contra Meca e afirmou que suas defesas aéreas destruíram o equipamento antes que ele alcançasse o espaço aéreo restrito da cidade sagrada para o Islã. O grupo iemenita negou a ofensiva e, nesta quarta-feira (16), afirmou ter abatido um caça saudita.

Segundo as Forças Armadas sauditas, o drone foi interceptado ao sul de Meca. Em comunicado, a coalizão liderada por Riade afirmou ter destruído “um drone hostil lançado pela milícia terrorista houthi antes que ele entrasse no espaço aéreo restrito da capital sagrada do Islã”.

O governo saudita afirmou ainda que “a segurança das duas mesquitas sagradas e de seus visitantes” representa uma linha que não pode ser ultrapassada. Os Houthis, porém, negam ter lançado qualquer ataque contra Meca. Hazm al-Assad, um dos dirigentes do grupo, classificou a acusação saudita como “uma mentira cansativa” em publicação nas redes sociais.

Separadamente, os houthis anunciaram nesta quarta-feira que derrubaram um avião de guerra da Arábia Saudita. As informações apresentadas até o momento não permitem estabelecer as circunstâncias da alegada derrubada.

Alerta sobre Meca

A acusação ocorre em meio à intensificação dos confrontos entre a Arábia Saudita e os houthis desde o início de setembro.

Na terça-feira (15), autoridades sauditas emitiram pela primeira vez um alerta relacionado a viagens aéreas para Meca, cidade que recebe milhões de peregrinos muçulmanos. Já na madrugada desta quarta, a Embaixada dos Estados Unidos recomendou que cidadãos americanos reconsiderassem viagens à Arábia Saudita e evitassem a região da fronteira com o Iêmen.

A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) também reagiu à acusação de Riade e condenou os “ataques atrozes” que, segundo a entidade, “profanam a santidade de locais sagrados e mesquitas e ferem os sentimentos dos muçulmanos em todo o mundo”.

Escalada no Mar Vermelho

Os Houthis são um movimento político e armado iemenita ligado ao islamismo xiita e apoiado pelo Irã. Na semana passada, o grupo tomou o controle da costa iemenita do Mar Vermelho, incluindo o estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, segundo as informações divulgadas.

A passagem conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden e constitui uma das principais rotas marítimas internacionais. A crise na região contribuiu para a alta dos preços do petróleo, em meio às preocupações com o transporte de cargas e energia pela rota.

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