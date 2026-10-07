Rubio afirma que Irã perdeu controle de Ormuz e minimiza poder de Teerã

Secretário de Estado dos EUA afirma que fluxo de petróleo pela rota estratégica já está próximo dos níveis anteriores à guerra

O chefe da diplomacia americana também minimizou a atual capacidade militar iraniana. “São muito menos poderosos”, afirmou.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (7) que o Irã “perdeu o controle total” do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio mundial de petróleo. Segundo ele, o fluxo da commodity pela passagem marítima está próximo dos níveis registrados antes do início da guerra.

“Agora circula quase tanto petróleo quanto antes do início deste conflito. Portanto, eles perderam o controle total do estreito”, declarou Rubio durante uma coletiva de imprensa em Atenas, na Grécia.

O chefe da diplomacia americana também minimizou a atual capacidade militar iraniana. “São muito menos poderosos”, afirmou.

O Estreito de Ormuz está com o tráfego afetado desde o início da guerra, no fim de fevereiro. Teerã respondeu aos ataques de Estados Unidos e Israel impondo um bloqueio à passagem, utilizada para o transporte de aproximadamente 20% das exportações mundiais de petróleo.

A declaração de Rubio ocorre depois de meses de confrontos em torno da rota e de tentativas diplomáticas para chegar a um acordo sobre sua reabertura. No fim de setembro, o presidente Donald Trump afirmou ter rejeitado uma proposta apresentada por Teerã que previa a reabertura do estreito em sete dias, condicionada ao atendimento de exigências iranianas.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou posteriormente que uma solução negociada ainda seria possível, mas condicionou qualquer medida sobre Ormuz ao cumprimento das exigências apresentadas por Teerã.

Rubio prevê situação ‘catastrófica’ para economia iraniana

Durante a passagem pela Grécia, Rubio também afirmou que as sanções impostas por Washington estão atingindo duramente a economia do Irã.

Segundo o secretário de Estado, as medidas são “devastadoras” e a situação econômica iraniana deverá se deteriorar. Rubio afirmou que “a situação se tornará catastrófica”.

A pressão econômica integra a estratégia dos Estados Unidos contra Teerã durante a guerra. Washington mantém sanções contra o país e exige, entre outros pontos, o fim dos ataques iranianos contra embarcações na região.

Rubio também anunciou, ao lado do ministro das Relações Exteriores da Grécia, George Gerapetritis, um novo acordo de cooperação antiterrorista entre os dois países.

“Temos orgulho de anunciar um novo memorando de entendimento que estabelece um programa conjunto de segurança para fortalecer o compartilhamento de informações antiterroristas entre as nossas respectivas agências de aplicação da lei”, declarou.

A Grécia mantém instalações militares utilizadas no âmbito da Otan e participa das operações de segurança marítima no Mediterrâneo Oriental. O país também lidera uma missão naval da União Europeia destinada a proteger embarcações comerciais no Mar Vermelho.

Gerapetritis afirmou que Atenas está disposta a cooperar com os Estados Unidos e oferecer apoio marítimo no Estreito de Ormuz, desde que exista um processo de paz considerado viável para a região.