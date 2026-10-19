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Argentina lança programa de demissão voluntária

Previsão é cortar 20 mil postos de trabalho na máquina pública

Estadão Conteúdo

Javier Milei
Javier Milei EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

O governo argentino lançou nesta segunda-feira (19) um plano de demissão voluntária com o qual espera cortar 20 mil postos de trabalho na máquina pública. O novo plano, que se estenderá por um mês a partir de 1º de novembro, busca “uma adequada e eficiente alocação dos recursos públicos”, afirma um decreto publicado no Diário Oficial.

“Continuamos buscando maneiras de reduzir o gasto público para continuar baixando impostos”, escreveu no X o ministro de Desregulamentação e Transformação do Estado, Federico Sturzenegger.

A medida estabelece compensações conforme a idade, as contribuições previdenciárias e o tempo de serviço de cada servidor. O regime não é direcionado a um órgão específico, embora exclua as Forças Armadas e de segurança, a Secretaria de Inteligência do Estado, o Serviço Exterior, entre outros setores

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