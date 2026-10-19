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Asa de aeronave da Latam pega fogo durante decolagem no Peru; veja vídeo

Aeronave foi evacuadas e nenhum dos passageiros ficou ferido
Sarah Américo

Sarah Américo

voo da Latam Peru
voo da Latam Peru Reprodução

Um avião da Latam pegou fogo nesta segunda-feira (19) antes da decolagem no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, no Peru. Tudo aconteceu com o Airbus A320 que teve uma de susa asas atingida por um incêndio. O voo tinha como destino Piura, no norte do Peru. Segundo informações iniciais, a aeronave foi evacuadas e nenhum dos passageiros ficou ferido.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momentos em que a aeronave começa a pegar fogo.

À Jovem Pan a empresa informou que causas desse evento estão sendo investigadas, conforme os procedimentos pertinentes.

Confira nota

A LATAM Airlines Peru informa que, em decorrência do incidente registrado nesta manhã no voo LA2302 (rota Lima–Piura), as equipes da companhia acionaram prontamente os protocolos de segurança e os passageiros desembarcaram ilesos, normalmente, seguindo os protocolos estabelecidos. Os passageiros foram reacomodados imediatamente em um novo voo, que já pousou na cidade de Piura. As causas desse evento estão sendo investigadas, conforme os procedimentos pertinentes. A LATAM Airlines Peru reitera que a segurança dos passageiros e da tripulação é sua prioridade máxima em todas as suas operações.

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