Ataque a tiros deixa mortos nos EUA
Um homem armado abriu fogo nesta quarta-feira na cidade americana de Minneapolis, causando a morte de duas pessoas, anunciou a polícia. O suspeito também morreu, informou em entrevista coletiva o porta-voz da polícia, Garret Parten.
Uma pessoa perdeu a vida no local do ataque e outras quatro foram levadas para o hospital, onde uma delas não resistiu aos ferimentos. Três policiais também foram internados, dois deles baleados. Segundo uma fonte do hospital, a situação de ambos era estável.
O governador Tim Walz pediu à população que rezasse pelo estado de Minnesota. Já o diretor do FBI, Kash Patel, disse que agentes atendiam a ocorrência.
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