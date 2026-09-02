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Ataque a tiros deixa mortos nos EUA

Suspeito também morreu, informou em entrevista coletiva o porta-voz da polícia, Garret Parten

AFP

Raphael Alves/ TJAM
arma de fogo Raphael Alves/ TJAM

Um homem armado abriu fogo nesta quarta-feira na cidade americana de Minneapolis, causando a morte de duas pessoas, anunciou a polícia. O suspeito também morreu, informou em entrevista coletiva o porta-voz da polícia, Garret Parten.

Uma pessoa perdeu a vida no local do ataque e outras quatro foram levadas para o hospital, onde uma delas não resistiu aos ferimentos. Três policiais também foram internados, dois deles baleados. Segundo uma fonte do hospital, a situação de ambos era estável.

O governador Tim Walz pediu à população que rezasse pelo estado de Minnesota. Já o diretor do FBI, Kash Patel, disse que agentes atendiam a ocorrência.

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