Ataque a tiros deixa um morto e quatro feridos em Paris

Ataque ocorreu às vésperas de mais um dia de protestos contra o alto custo de vida

O ataque ocorreu às vésperas de mais um dia de protestos contra o alto custo de vida, previstos para este sábado.

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após disparos feitos de dentro de um veículo nesta sexta-feira, em Trappes, nos arredores de Paris, na França, segundo autoridades francesas. Um suspeito foi preso nas proximidades da cidade e levado sob custódia policial. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida.

“Todos os recursos disponíveis das forças de segurança e das autoridades judiciais foram totalmente mobilizados”, afirmou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu. A Procuradoria Nacional Antiterrorista da França informou que acompanha a situação.

O ataque ocorreu às vésperas de mais um dia de protestos contra o alto custo de vida, previstos para este sábado. Para evitar que se repitam os episódios de violência da semana passada, que causaram repercussão no país, grandes museus anunciaram o fechamento, e o governo mobilizou um efetivo de segurança maior.