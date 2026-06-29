Ataque a tiros deixa um morto e um ferido em ‘fan zone’ da Copa na Califórnia

Ocorrência é investigada como homicídio; local não exibia nenhuma partida no momento do atentado

Fan Zone nos EUA é isolada após ataque a tiros deixar um morto e um ferido

Um ataque a tiros deixou um homem morto e outra pessoa gravemente ferida na madrugada desta segunda-feira (29) no centro de San Jose, na Califórnia (EUA).

O crime aconteceu nas proximidades de um espaço que vinha sendo utilizado como “fan zone” para a transmissão de jogos da Copa do Mundo, e que já havia sediado outras cinco partidas do torneio. No momento dos disparos, entretanto, não havia partidas em exibição.

A ocorrência é investigada como homicídio, segundo a Reuters. As autoridades mantiveram ruas próximas interditadas para o trabalho da perícia. Houve também o fechamento de bares e estabelecimentos próximos.

Segundo a polícia local em publicação no X, uma das vítimas morreu ainda na cena do crime, enquanto a outra foi levada a um hospital da região com ferimentos considerados graves. A área, que já recebeu cinco partidas do torneio

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries.



This incident is being investigated as a homicide.… pic.twitter.com/xxn37IC4N1 — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) June 29, 2026

O próximo compromisso dos Estados Unidos será na fase eliminatória da Copa do Mundo, na etapa de 16-avos de final, contra a Bósnia e Herzegovina, na quarta-feira (1º), às 21h (horário de Brasília), em Santa Clara, na Califórnia, e é esperado que os outros centros coletivos para exibição dos jogos recebam segurança reforçada.

*Com informações do Estadão Conteúdo