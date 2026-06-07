Ataque a tiros mata um e fere cinco em Israel; suspeito é morto pela polícia

Autoridades informaram que o segundo autor dos disparos ainda não foi encontrado; ministro da Segurança Nacional defende pena de morte para os envolvidos

Ambulâncias são vistas perto do local de um suposto ataque a tiros na cidade de Tzur Yitzhak, no centro de Israel

Um ataque a tiros em várias localidades de Israel deixou ao menos um morto e cinco feridos neste domingo (7). Segundo o serviço de emergência Magen David Adom, a vítima fatal é um homem de aproximadamente 35 anos. Entre os sobreviventes encaminhados a hospitais, dois permanecem em estado grave e três apresentam ferimentos moderados.

As forças de segurança localizaram um veículo suspeito e abateram um dos supostos agressores próximo à cidade de Kokhav Yair, a poucos quilômetros da Cisjordânia ocupada. Equipes de resgate relataram que as investidas também atingiram as comunidades vizinhas de Tzur Natan e Tzur Yitzhak. O Exército israelense confirmou a morte de um dos autores e informou que as buscas continuam para capturar um segundo suspeito.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou, por meio de nota, que realizou uma avaliação da situação e monitora o desdobramento do caso. O episódio gerou forte reação do ministro da Segurança Nacional, o ultraortodoxo Itamar Ben Gvir, que defendeu a execução imediata de qualquer envolvido capturado vivo.

Em publicação na rede social X, Ben Gvir fez alusão à lei israelense aprovada recentemente que impõe a pena de morte a condenados por terrorismo em ataques letais contra o país. “Sangue judeu não é barato. Quem assassinar um judeu verá a forca”, declarou o ministro.