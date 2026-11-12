Ataque a tiros nos EUA deixa um morto e quatro feridos

O atirador mirou o administrador do prédio onde morava depois de uma prolongada disputa sobre manutenção do edifício

Um homem armado matou uma pessoa e feriu outras quatro no centro de Washington nesta quinta-feira (12), antes de se entrincheirar em seu apartamento e tirar a própria vida, informou a polícia.

O ataque a tiros, a 1,5 km da Casa Branca, provocou uma grande mobilização policial na capital dos Estados Unidos, onde veículos foram vistos chegando em alta velocidade ao local e helicópteros sobrevoavam a região.

Jeffery Carroll, chefe interino da polícia de Washington, disse a jornalistas que o atirador, identificado como Matt Lambert, estava envolvido em uma disputa prolongada sobre a manutenção do edifício com a associação de moradores do condomínio onde tinha um apartamento.

Lambert, médico de emergência, matou o administrador do edifício ao atirar contra ele em uma academia anexa ao complexo, localizado no bairro de Logan Circle. Em seguida, entrincheirou-se em seu apartamento, no sétimo andar, informou Carroll.

Depois, abriu fogo de sua varanda contra as pessoas que estavam na parte de baixo e feriu dois homens e duas mulheres, que foram levados ao hospital. Um deles estava em estado crítico, enquanto os demais não apresentavam ferimentos que colocassem suas vidas em risco.

Lambert, de 55 anos, disparou pelo menos duas vezes contra a polícia através da porta de seu apartamento antes de cometer suicídio, afirmou Carroll. Ele foi declarado morto no local.

O chefe interino da polícia também informou que houve um incêndio depois que o atirador “rompeu um cano de gás de sua lareira”.

Carroll disse que o atirador havia movido uma ação judicial contra a associação de moradores do condomínio onde vivia devido ao que considerava uma falta de manutenção do edifício.

Veículos de comunicação norte-americanos publicaram mensagens de uma conta do X vinculada a Lambert nas quais o atirador reclamava de mofo e de outros problemas causados pela água.

A última publicação dessa conta é um “manifesto” no qual são detalhados os problemas de seu apartamento.

‘Estrondo’

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, condenou este “ato sem sentido de violência armada” e afirmou que a Casa Branca havia sido informada sobre o incidente.

O ataque ocorreu durante o horário de pico da manhã, provocando um grande caos no trânsito à medida que a polícia bloqueava as ruas da região.

As forças de segurança retiraram alguns moradores do bairro, enquanto outros foram orientados a não sair de casa.

O jornal The Washington Sun citou um frequentador da academia VIDA Fitness, que relatou estar em uma esteira nas instalações quando o ataque começou. Michael Carney disse que ouviu um “estrondo” e, em seguida, viu alguém no chão da academia que havia sido baleado na cabeça.

“Todo mundo estava se escondendo atrás de vasos e coisas do tipo”, explicou Carney.

Os Estados Unidos são frequentemente palco de episódios de violência armada. Milhares de pessoas morrem todos os anos no país, onde há mais armas de fogo em circulação do que habitantes.

A Suprema Corte, de maioria conservadora, debaterá em dezembro o direito dos estados e das autoridades locais de proibir a posse de determinados fuzis semiautomáticos, como o AR-15, uma das armas mais populares do país.