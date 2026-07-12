Ataque iraniano ao Catar esvazia aeroporto do país; após alertas, projéteis foram interceptados

O aeroporto de Doha, no Catar, registrou um cenário de esvaziamento e intensa preocupação após alertas de segurança emitidos em decorrência de ataques do Irã na região, ocorridos principalmente neste domingo (12). O comentarista da Jovem Pan, Samy Dana, relatou os momentos de incerteza e os procedimentos de emergência. “Logo que eu cheguei, cheguei às 6 da manhã, já havia dois alertas no celular avisando de risco elevado à segurança, para as pessoas não ficarem próximas nem às janelas, nem às fachadas de vidro“, disse.

Pouco tempo depois, uma segunda notificação mais grave determinou a evacuação imediata de lounges e de diversos andares do complexo. “Nesse segundo alerta, pediram para evacuar o lounge e vários andares do aeroporto. Ficou todo mundo centralizado num só […] e depois de uma hora, mais ou menos, ou talvez 40 minutos, foi dado um sinal de normalização”, completou o comentarista.

As autoridades de Doha confirmaram que mísseis ou drones hostis foram interceptados na região, e relatos de testemunhas indicam que foi possível visualizar a fumaça das explosões no céu. O Irã também anunciou ataques contra posições nos Emirados Árabes Unidos e na Jordânia, intensificando a instabilidade que já dura cerca de quarenta dias na região, após o fim de uma breve trégua.

Veja o relato: