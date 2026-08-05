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Ataques russos em Kiev deixam ao menos 17 mortos após bombardeios com mísseis

Ofensiva desta quarta-feira (5) atingiu áreas residenciais na capital ucraniana em retaliação a ações da Ucrânia

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Ataques russos em Kiev deixam ao menos 17 mortos após bombardeios com mísseis
Ataques russos em Kiev deixam ao menos 17 mortos após bombardeios com mísseis TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Uma série de ataques russos com drones e mísseis atingiu, na madrugada desta quarta-feira (5), pelo menos sete pontos da capital ucraniana, Kiev, e de sua região metropolitana. A ofensiva deixou ao menos 17 mortos e dezenas de feridos, sendo considerada uma das noites mais letais na Ucrânia de 2026.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, alertou para o risco de o número de vítimas aumentar nas próximas horas. Como parte dos bombardeios atingiu prédios residenciais, equipes de resgate e o corpo de bombeiros ainda trabalham em meio aos escombros à procura de civis que possam estar soterrados.

O ataque é visto como uma retaliação russa a ações militares promovidas pela Ucrânia em solo vizinho. Ao longo da semana, forças ucranianas realizaram ataques contra armazéns comerciais dentro da Rússia e atingiram uma localidade costeira em Krasnodar, às margens do Mar Negro, matando sete pessoas. Além de Kiev, a região portuária de Odessa, também no Mar Negro, foi alvo de bombardeios russos nesta madrugada.

Assista a reportagem completa abaixo:

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