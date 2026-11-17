Governador Ilya Seredyuk, informou que a área foi isolada e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas

Um avião de transporte militar russo caiu na Sibéria, nesta terça-feira (17) deixando ao menos 13 pessoas mortas. As informações são do jornal The Moscow Times. A aeronave caiu na região de Kemerovo, perto da vila Yagunovo.

O governador Ilya Seredyuk, informou que a área foi isolada e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

“Estou no local juntamente com os chefes e o pessoal das forças policiais e agências de investigação, e os chefes dos distritos de Kemerovo, Topkinsky e Kemerovsky, estamos apoiando o trabalho dos especialistas. Um quartel-general foi estabelecido para os especialistas em segurança pública, os serviços de resgate de Kuzbass e a equipe de medicina de desastres”, afirmou Seredyuk em seu canal oficial no Telegram.

Segundo a mídia local, o avião militar russo do tipo Antonov An-12 tinha entre 13 e 17 pessoas abordo. Nenhuma sobreviveu, segundo o The Moscow Times.

Câmeras de segurança registraram o momento da queda da aeronave. Nas imagens, é possível ver um ponto de luz caindo em alta velocidade e uma explosão logo em seguida.