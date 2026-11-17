Avião militar russo cai na Sibéria e deixa ao menos 13 mortos
Um avião de transporte militar russo caiu na Sibéria, nesta terça-feira (17) deixando ao menos 13 pessoas mortas. As informações são do jornal The Moscow Times. A aeronave caiu na região de Kemerovo, perto da vila Yagunovo.
O governador Ilya Seredyuk, informou que a área foi isolada e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.
“Estou no local juntamente com os chefes e o pessoal das forças policiais e agências de investigação, e os chefes dos distritos de Kemerovo, Topkinsky e Kemerovsky, estamos apoiando o trabalho dos especialistas. Um quartel-general foi estabelecido para os especialistas em segurança pública, os serviços de resgate de Kuzbass e a equipe de medicina de desastres”, afirmou Seredyuk em seu canal oficial no Telegram.
Segundo a mídia local, o avião militar russo do tipo Antonov An-12 tinha entre 13 e 17 pessoas abordo. Nenhuma sobreviveu, segundo o The Moscow Times.
Câmeras de segurança registraram o momento da queda da aeronave. Nas imagens, é possível ver um ponto de luz caindo em alta velocidade e uma explosão logo em seguida.
continue lendo
- Estados Unidos perdem status de país livre do sarampo após registrar 10 mortes Agência EFE · há 1 minuto
- O que se sabe sobre sumiço de tripulação após petroleiro atingir mina em Ormuz Jovem Pan · há 43 minutos
- Rede interna de comunicações secreta dos EUA sai do ar, diz emissora Agência EFE · há 5 horas
- Jensen Huang diz estar aberto a voltar como CEO da Nvidia AFP · há 6 horas