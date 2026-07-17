Bahrein, Kuwait e Catar afirmam ter sido atacados pelo Irã em meio a conflito com EUA

Ministério da Eletricidade do Kuwait também anunciou que uma usina de geração de energia e dessalinização de água foi atingida

Esta captura de tela tirada de imagens de vídeo divulgadas em 17 de julho de 2026 pelo site Sepah News, da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), mostra um míssil sendo lançado de um local não revelado em direção a alvos dos EUA no Catar, Kuwait e Omã

Bahrein, Kuwait e Catar afirmaram, nesta sexta-feira (17), terem sido alvos de ataques iranianos, um dos quais atingiu uma usina elétrica no Kuwait, após a sexta noite consecutiva de bombardeios dos Estados Unidos contra o Irã.

O Exército do Kuwait relatou “ataques com drones e mísseis” durante a noite, atribuídos ao Irã, assim como feridos entre seus membros.

O chefe do Estado-Maior, Khaled Daraj Saad Al Sharian, “visitou vários membros feridos das forças terrestres do Kuwait, que ficaram feridos após ataques com drones contra diversas instalações e acampamentos do exército kuwaitiano”, disse o Exército no X.

Por sua vez, o Ministério da Eletricidade do Kuwait também anunciou que uma usina de geração de energia e dessalinização de água foi atingida.

Horas antes, o Exército iraniano afirmou ter atacado no Kuwait, usando drones Arash, instalações de “mobilização das forças americanas e de apoio logístico ao exército” dos Estados Unidos, em retaliação aos bombardeios dos EUA contra a República Islâmica.

No Bahrein, o Irã afirmou ter atacado com drones helicópteros e aviões de reconhecimento do Exército dos EUA estacionados na base de Sakhir, em resposta aos ataques dos EUA às “infraestruturas urbanas” iranianas, segundo um comunicado transmitido pela televisão estatal.

O Catar, que atua como mediador nas negociações com os Estados Unidos juntamente com o Paquistão, e abriga a maior base militar dos EUA no Oriente Médio, também foi alvo de um ataque iraniano.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou em um comunicado ter atacado “a base aérea americana em Al Udeid, no Catar, para punir o agressor e o Exército americano”.

Mais tarde, o Ministério do Interior do Catar informou que uma criança ficou ferida por destroços após o ataque ter sido interceptado.

Os Estados Unidos alegaram ter bombardeado “alvos militares iranianos” durante a madrugada de quinta para sexta-feira, mas Teerã acusa Washington de ter atacado infraestruturas civis.