Irã anuncia acordo com Omã sobre rota para navios no Estreito de Ormuz

Segundo o governo iraniano, os dois países acertaram as coordenadas da passagem e preparam uma declaração conjunta para administrar o tráfego marítimo na região

Esta imagem de satélite, obtida a partir de dados do Copernicus Sentinel em 4 de agosto e captada em 28 de julho, mostra uma mancha compatível com um vazamento de óleo proveniente de um navio encalhado há mais de um mês perto da ilha Qibliyyah, ao largo da costa sul de Omã, no Mar Arábico

Irã e Omã estabeleceram uma rota para navios que transitam pelo Estreito de Ormuz e estão finalizando os preparativos para gerenciar em conjunto essa passagem, anunciou o Ministério das Relações Exteriores de Teerã nesta quarta-feira (5).

“As coordenadas geográficas da rota planejada foram acordadas por ambas as partes”, disse o porta-voz Esmaeil Baqaei à agência de notícias estatal Irna, acrescentando que os dois países trabalham em uma “declaração conjunta”, desde que “terceiros não obstruam o processo”.

*Matéria em atualização