Bloco de centro-esquerda lidera eleições gerais da Suécia

Com 90% dos votos apurados, extrema direita vai perdendo terreno no país; resultado oficial pode demorar dias para ser confirmado

O partido de centro-esquerda liderado por Magdalena Andersson aparece com vantagem de uma cadeira no Parlamento

As eleições gerais da Suécia continuaram sem um vencedor definido na noite deste domingo (13), com um resultado apertado que levou tanto o primeiro-ministro conservador em fim de mandato quanto a oposição de esquerda a se declararem prontos para governar.

A extrema direita, porém, parecia perder terreno. Com quase 90% dos votos apurados, os quatro partidos de oposição liderados pela social-democrata Magdalena Andersson apareciam com uma vantagem de apenas uma cadeira no Parlamento: 175 assentos, contra 174 da aliança de direita do primeiro-ministro Ulf Kristersson.

“Por enquanto, estamos na frente. E, se isso for confirmado, a Suécia terá um novo governo”, declarou Andersson, de 59 anos, a seus apoiadores.

Primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro da Suécia, entre 2021 e 2022, ela afirmou que sua coalizão está pronta para assumir o governo. Mas seu partido, que governou o país durante boa parte do século XX, obteve cerca de 28% dos votos, o pior resultado da legenda em mais de um século.

O Partido Moderado, de Kristersson, alcançou 19,9% dos votos. O primeiro-ministro disse que respeitaria a intenção de Andersson de tentar formar um governo com os outros três partidos de esquerda.

Ainda assim, ressaltou que as divergências dentro do bloco oposicionista poderiam dificultar a formação de uma coalizão estável, mantendo aberta a possibilidade de uma direita permanecer no poder. “A questão de quem governará a Suécia nos próximos anos continua em aberto”, afirmou Kristersson.

Extrema direita perde força

A principal surpresa da eleição foi a retirada do partido de extrema direita Democratas da Suécia (SD), que recebeu 17,6% dos votos, abaixo dos 20,5% registrados em 2022.

“Ainda não temos os resultados finais, mas é evidente que perdemos alguns pontos percentuais em comparação com quatro anos atrás”, admitiu o líder do SD, Jimmie Akesson, diante de seus apoiadores.

Mesmo assim, Akesson destacou que os simpatizantes do partido já não têm recebimento de manifestação de apoio à legenda, antes vista como pária política.

Diante da diferença mínima entre os blocos, o resultado final poderá demorar vários dias para ser confirmado. Por meses, as pesquisas apontaram uma vantagem confortável para a esquerda. Nos dias finais da campanha, no entanto, a distância demorou até resultar em um empate técnico.

A atual estreante de direita começou a acreditar na possibilidade de conquistar um novo mandato. O objetivo de Kristersson, de 62 anos, é conseguir mais quatro anos para “tornar a Suécia grande novamente”, declarou à AFP, em referência ao famoso slogan do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os social-democratas, ainda principal força política da Suécia, prometeram fortalecer o Estado de bem-estar social e ajudar as famílias a enfrentar o aumento do custo de vida.

Em uma mensagem publicada no Instagram, a ativista climática sueca Greta Thunberg pediu aos candidatos que impedissem uma aliança de governo entre a direita e a extrema direita. “Nenhum fascista em nosso governo. Justiça climática já!”, escreveu.

Cerca de oito milhões de pessoas estão aptas a votar nesta eleição em um país de 10,6 milhões de habitantes, onde uma participação eleitoral é normalmente superior a 80%.