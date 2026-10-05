JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 23h15 - 01h15
Mundo

Trump autoriza execução por pelotão de fuzilamento de autor de massacre nos EUA

Nidal Hasan assassinou 13 pessoas em uma base militar no Texas,

AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente Donald Trump aprovou a execução por pelotão de fuzilamento de Nidal Hasan, um psiquiatra do Exército dos Estados Unidos que, em 2009, assassinou 13 pessoas em uma base militar no Texas, informou o Pentágono nesta segunda-feira (5).

O secretário de Defesa Pete Hegseth “recomendou — e o presidente Donald J. Trump aprovou — a pena de morte por pelotão de fuzilamento do Exército dos Estados Unidos para o terrorista condenado Nidal Malik Hasan”, declarou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em uma publicação no X.

Assuntos

continue lendo

brasileiro preso Mundo Brasileiro é preso nos EUA por se passar como agente do ICE em local de votação em Miami Agentes de polícia uniformizados e à paisana foram ao campus quando os primeiros relatos sobre a presença dele começaram a chegar
  1. Países da Ásia Central reforçam medidas de controle de fronteiras com a Rússia por surto de peste Estadão Conteúdo · há 4 horas
  2. Trump celebra vitória de Flávio, mas prevê eleição disputada AFP · há 6 horas
  3. Esposa de Maduro tem ‘problema muito delicado no coração’, diz filho AFP · há 8 horas
  4. EUA reabrem embaixada e consulados no Brasil após alerta de segurança Estadão Conteúdo · há 12 horas