Trump autoriza execução por pelotão de fuzilamento de autor de massacre nos EUA

O presidente Donald Trump aprovou a execução por pelotão de fuzilamento de Nidal Hasan, um psiquiatra do Exército dos Estados Unidos que, em 2009, assassinou 13 pessoas em uma base militar no Texas, informou o Pentágono nesta segunda-feira (5).

O secretário de Defesa Pete Hegseth “recomendou — e o presidente Donald J. Trump aprovou — a pena de morte por pelotão de fuzilamento do Exército dos Estados Unidos para o terrorista condenado Nidal Malik Hasan”, declarou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em uma publicação no X.