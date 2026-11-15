Brasil e Filipinas firmam acordo para ampliar cooperação no agronegócio

Brasil e Filipinas firmaram acordo para ampliar a cooperação agropecuária entre os países, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O memorando de entendimento foi assinado pelo ministro da Agricultura, André de Paula, e pelo secretário de Agricultura das Filipinas, Francisco Tiu Laurel, nesse sábado (14), durante a missão presidencial brasileira às Filipinas. O acordo, segundo a pasta, prevê uma agenda de cooperação entre os dois países, com intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e experiências em diferentes áreas do setor agropecuário.

De acordo com o ministério, a proposta é aproveitar a experiência dos dois países para desenvolver ações conjuntas em áreas de interesse comum, como os desafios de aumentar a produção de alimentos, melhorar a produtividade e tornar os sistemas agropecuários mais sustentáveis.

“O Brasil acumulou, ao longo das últimas décadas, uma experiência significativa no desenvolvimento da agricultura tropical. Por meio de investimentos em pesquisa, inovação, melhoramento genético e tecnologias de produção, conseguimos ampliar nossa produtividade e desenvolver sistemas agropecuários adaptados a diferentes condições climáticas e ambientais. Essa experiência oferece oportunidades relevantes de cooperação com as Filipinas”, disse o ministro da Agricultura, André de Paula, na nota.

O memorando prevê ações em quatro eixos: produção agrícola e pecuária, sanidade e biossegurança; agricultura sustentável, resiliência climática, segurança alimentar e bioeconomia; pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico; e agronegócio, cadeias de valor e comércio.

Na área de defesa agropecuária, estão incluídos temas como sanidade animal e vegetal, vigilância, inspeção de produtos, segurança dos alimentos e controle de doenças e pragas. O documento também contempla o intercâmbio de informações sobre requisitos sanitários e fitossanitários, a fim de facilitar o comércio de produtos agropecuários entre os dois países, segundo a pasta. Temas como melhoramento genético, biotecnologia, agricultura de precisão, transformação digital dos serviços agropecuários, agricultura regenerativa, agricultura climaticamente inteligente e avaliação e gestão de riscos climáticos também compõem a cooperação bilateral, bem como a bioeconomia e o desenvolvimento de matérias-primas para biocombustíveis.

A partir do acordo, os países poderão promover intercâmbio de pesquisadores, especialistas e profissionais, visitas técnicas, capacitação, seminários e desenvolvimento de projetos conjuntos, envolvendo instituições públicas, universidades, centros de pesquisa e representantes do setor privado.

A implementação do memorando de entendimento será acompanhada por um grupo de trabalho conjunto, formado por representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e do Departamento de Agricultura das Filipinas. O colegiado deverá identificar prioridades, formular recomendações e acompanhar as ações desenvolvidas.

As Filipinas são um dos principais destinos das carnes brasileiras. O Brasil exportou US$ 1,84 bilhão em produtos agropecuários ao mercado filipino em 2025, sendo 86% em embarques de carne suína, bovina e de frango. Produtos como milho, etanol, café, fumo e rações para animais compõem ainda a pauta de exportações brasileiras às Filipinas.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a principal missão do governo brasileiro nas Filipinas é a tentativa de reverter uma possível salvaguarda das Filipinas à carne suína. Indústria e governo buscam esclarecer os impactos e evitar que o país adote uma medida que possa restringir as exportações de carne suína àquele país. As Filipinas são o principal destino da proteína brasileira. O Brasil, por sua vez, figura como maior fornecedor aos filipinos que têm na carne suína a principal proteína da alimentação local De Paula se reúne com o secretário de Agricultura da República das Filipinas, Francisco P. Tiu Laurel Jr., na segunda-feira às 10h no horário local (domingo, 23h no horário de Brasília) para tratar do tema.