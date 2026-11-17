Andy Burnham defende aproximação com a União Europeia e anuncia debate nacional sobre o futuro das relações com o bloco.

Ele comparou o desfecho da separação do Reino Unido da UE - desencadeada por um referendo em 2016 - ao conto de fadas de Hans Christian Andersen, "As Roupas Novas do Imperador", no qual ninguém tem coragem de dizer ao governante que ele está, na verdade, nu.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou na segunda-feira, 16, que é hora de admitir que o Brexit não trouxe os resultados esperados para o Reino Unido e defendeu uma relação muito mais estreita com a União Europeia (UE) para combater o crescente isolacionismo ao redor do mundo.

Ele comparou o desfecho da separação do Reino Unido da UE – desencadeada por um referendo em 2016 – ao conto de fadas de Hans Christian Andersen, “As Roupas Novas do Imperador”, no qual ninguém tem coragem de dizer ao governante que ele está, na verdade, nu.

“Bem, eu procuro dizer as coisas como as vejo”, declarou Burnham em um discurso sobre política externa durante o banquete do Lord Mayor, no distrito financeiro de Londres. “O Brexit que nos foi entregue não funcionou. Perdemos mais do que ganhamos.”

Buscando encerrar um período de uma década de turbulência política – que o tornou o sétimo primeiro-ministro britânico desde 2016 -, Burnham afirmou que o Reino Unido está de volta ao cenário mundial. Ele argumentou que o país está bem posicionado para liderar em uma era de renovada cooperação internacional, graças à experiência que acumulou desde 2016.

“O Brexit foi a primeira peça de dominó a cair em um movimento global rumo a mais isolacionismo e protecionismo”, disse ele. “Foi exatamente o que nossos inimigos queriam. A Rússia desejava a desunião dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e uma Europa mais fraca.”

Burnham fez as declarações antes de uma cúpula entre o Reino Unido e a UE, em Bruxelas, na sexta-feira, 20. Um passo fundamental em seu compromisso de redefinir as relações com o bloco de 27 nações, uma década após a votação britânica pela saída e seis anos após a efetiva saída, em 2020.

Espera-se que o encontro formalize um acordo comercial para o setor de alimentos e bebidas, pactos sobre energia e comércio de emissões, além de um plano que permita a jovens trabalhar por períodos limitados tanto no Reino Unido quanto na UE.

Burnham argumentou que a promessa, feita pela campanha a favor do Brexit, de que o Reino Unido “retomaria o controle” de suas fronteiras, leis e economia não se concretizou. O comércio com os países da UE caiu drasticamente, e as estimativas sobre os prejuízos econômicos variam entre 4% e 8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, afirmou ele.

A maioria dos economistas concorda que o Brexit prejudicou a economia britânica, mas os políticos do Reino Unido têm evitado reabrir um debate doloroso.

Burnham, no entanto, pensa diferente. Ele afirmou que, logo após a cúpula, iniciará uma discussão nacional sobre a relação de longo prazo da Grã-Bretanha com o bloco. Seu porta-voz, Tom Wells, declarou na segunda-feira que “nenhuma premissa foi estabelecida” e que “o público britânico é quem decidirá o resultado final”.

Até a próxima eleição nacional, Burnham permanece vinculado à promessa feita por Keir Starmer – a quem ele sucedeu como líder do Partido Trabalhista (de centro-esquerda) e primeiro-ministro – de não reintegrar o país à união aduaneira (que permite o comércio sem tarifas) nem ao mercado único (que possibilita a livre circulação de bens, serviços e trabalhadores).

Abandonar esse compromisso reacenderia uma questão que dividiu o país: no referendo, 52% dos eleitores votaram a favor da saída da UE, enquanto 48% apoiaram a permanência.

O ex-primeiro-ministro conservador Boris Johnson, um dos defensores do Brexit, afirmou que, caso Burnham tente levar a Grã-Bretanha de volta à UE, “as pessoas perceberão o que está acontecendo. Elas não vão querer isso, e ele não terá sucesso”.