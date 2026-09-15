Bruxelas diz que ‘prioridade’ é repatriar ao Marrocos migrantes ilegais do país em Ceuta

O comissário de Assuntos Internos e Migração, Magnus Brunner, afirmou nesta terça-feira (15), durante a sessão plenária do Parlamento Europeu, que a “prioridade” continua sendo que “todos” os migrantes que entraram ilegalmente em Ceuta nos dias 30 e 31 de julho sejam repatriados “rapidamente” para o Marrocos, país que, segundo ele, assumiu o “compromisso” de aceitar todos os repatriados.

“É preciso encontrar uma solução com caráter de urgência (para a crise em Ceuta). Para isso, nossa prioridade é clara: todos aqueles que entraram ilegalmente e não têm direito de permanecer devem ser devolvidos rapidamente ao Marrocos”, afirmou em sua intervenção no debate realizado em Estrasburgo (França) para abordar, conforme indica o texto do programa do Parlamento Europeu, “os recentes ataques híbridos e a instrumentalização de migrantes em Ceuta, bem como a necessidade de uma resposta coordenada para proteger as fronteiras externas da UE”.

Nesse contexto, Brunner lembrou que ainda há em Ceuta “milhares” de migrantes que devem ser repatriados, incluindo 2.000 menores desacompanhados, e considerou que isso “implica uma grande pressão e desafios à ordem pública em um território de menos de 20 quilômetros quadrados”.

O comissário iniciou sua intervenção expressando “solidariedade” aos habitantes de Ceuta, pois eles tiveram de enfrentar uma “situação sem precedentes” com a chegada de um número “quase equivalente” aos 80 mil habitantes da cidade autônoma; ao mesmo tempo em que transmitiu suas condolências às famílias e aos amigos dos migrantes que faleceram no mar ao tentarem cruzar vindos de Marrocos.

“Isso confirma o que já sabemos: os traficantes matam pessoas e devemos fazer todo o possível para detê-los”, proclamou o comissário austríaco, que destacou que a situação vivida nos dias 30 e 31 de julho “colocou à prova a resistência da nossa União, nosso sistema e nossa capacidade de resiliência”, mas, ao mesmo tempo, destacou que “a maioria das pessoas que entraram ilegalmente foi devolvida ao Marrocos em questão de horas”.

Diante disso, Brunner também quis ressaltar que “ninguém, e isso é importante, ninguém entrou no espaço Schengen, pelo que sua integridade foi preservada”, ao mesmo tempo em que defendeu que isso foi possível graças às “medidas tomadas pelas autoridades espanholas e à cooperação com o Marrocos”.

O conservador austríaco, que destacou ter mantido contato constante com o governo desde o início da crise, anunciou ainda que se reunirá nesta quinta-feira, em Madri, com os ministros de Política Territorial e Memória Democrática, Ángel Víctor Torres; com o de Interior, Fernando Grande-Marlaska; e com a de Inclusão, Previdência Social e Migrações e porta-voz do Governo, Elma Saiz. Embora Brunner não tenha mencionado isso, o PP já havia adiantado há alguns dias que o comissário se reuniria com Alberto Núñez Feijóo nessa viagem.

Vigilância e alerta precoce na UE

Nesse contexto, Brunner defendeu a necessidade de todos os Estados-membros se comprometerem a colocar em prática todos os instrumentos previstos no Pacto Europeu de Migração para reforçar as fronteiras e agilizar os retornos; ao mesmo tempo em que destacou que ainda há questões a serem abordadas e que é preciso aproveitar as “lições aprendidas” com a crise em Ceuta para evitar que episódios desse tipo voltem a ocorrer na União Europeia.

“Os acontecimentos e as imagens de Ceuta mostram que devemos redobrar nossos esforços; tanto os traficantes quanto os migrantes ilegais devem entender que nossa União reforçará sua defesa. E, acima de tudo, devemos transmitir tranquilidade aos nossos cidadãos, garantindo que tudo está sob controle”, enfatizou.