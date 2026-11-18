Ele afirmou que apresentará as propostas juntamente com o plano econômico de dez anos que prometeu divulgar antes do recesso parlamentar de Natal

O governo vinha sendo pressionado a esclarecer quando anunciaria o plano, depois que Burnham havia afirmado que o faria "por volta" da cúpula que será realizada nesta semana, em Bruxelas.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, afirmou na terça-feira (17) que pretende apresentar, a partir do próximo mês, as propostas para redefinir o relacionamento futuro do país com a União Europeia (UE). O governo vinha sendo pressionado a esclarecer quando anunciaria o plano, depois que Burnham havia afirmado que o faria “por volta” da cúpula que será realizada nesta semana, em Bruxelas.

“Estou em uma negociação para melhorar o acordo do Brexit – é isso que estou fazendo nesta semana. Vamos ver como será”, disse Burnham à Sky News. “Depois, vamos avaliar se existem opções para aprofundar o relacionamento com a União Europeia”, acrescentou.

Ele afirmou que apresentará as propostas juntamente com o plano econômico de dez anos que prometeu divulgar antes do recesso parlamentar de Natal.

Questionado se estava voltando atrás após o anúncio desta semana, Burnham rejeitou a ideia e disse estar “fazendo exatamente o que havia prometido”. “Vou apresentar no próximo mês como será a próxima etapa, exatamente como disse em meu discurso na conferência do partido”, declarou.

Burnham viajará para o encontro com representantes da UE na sexta-feira, quando os dois lados esperam anunciar novos acordos nas áreas de alimentos, vistos para jovens e reintegração da indústria britânica ao sistema de comércio de emissões de carbono do bloco europeu.