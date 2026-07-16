Café, carnes, frutas e mais: leia a lista completa dos produtos isentos do novo tarifaço dos EUA
produtos isentos do novo tarifaço dos EUA
Os Estados Unidos divulgaram nesta quinta-feira (15) a lista de produtos brasileiros que ficarão de fora da tarifa adicional de 25% anunciada pelo governo norte-americano. Entre os principais itens isentos estão café, carne bovina, aeronaves e peças da Embraer, medicamentos, computadores, veículos, autopeças, além de uma ampla variedade de alimentos, minérios e produtos industriais.
A sobretaxa entra em vigor em 22 de julho e foi aplicada com base na Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos, após uma investigação conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR). Segundo o governo norte-americano, o Brasil adota práticas consideradas prejudiciais aos interesses comerciais do país em áreas como comércio digital, propriedade intelectual, combate à corrupção e desmatamento.
Confira os principais produtos que ficaram isentos da tarifa adicional:
Aeronáutica
• Aeronaves civis
• Motores para aeronaves
• Peças e componentes de aeronaves
• Subconjuntos de aeronaves
• Simuladores de voo e componentes
Veículos e autopeças
• Automóveis
• SUVs
• Crossovers
• Minivans
• Vans de carga
• Caminhões
• Autopeças
Tecnologia e eletrônicos
• Computadores
• Notebooks
• Equipamentos de informática
• Componentes de informática
• Equipamentos de armazenamento de dados
• Equipamentos de telecomunicações
• Equipamentos para fabricação de semicondutores
• Componentes para semicondutores (chips)
• Mídias de armazenamento digital
Saúde e farmacêuticos
• Medicamentos
• Insumos farmacêuticos
• Produtos farmacêuticos
• Produtos biológicos
• Hormônios
• Antibióticos
• Vitaminas
Metais e siderurgia
• Aço
• Produtos de aço
• Ferro-gusa
• Sucata de ferro e aço
• Alumínio
• Produtos de alumínio
• Cobre
• Níquel
• Zinco
• Estanho
• Magnésio
• Titânio
• Cobalto
• Molibdênio
• Tungstênio
• Vanádio
• Berílio
• Nióbio
• Tântalo
• Germânio
• Háfnio
Mineração
• Grafite
• Caulim
• Fosfatos
• Amianto
• Talco
Petróleo, combustíveis e energia
• Petróleo bruto
• Derivados de petróleo
• Gases combustíveis
• Parafinas
• Ceras minerais
• Coque de petróleo
• Betume
• Produtos petroquímicos
Produtos químicos
• Produtos químicos industriais
• Compostos químicos inorgânicos
• Compostos químicos orgânicos
• Hidróxido de alumínio
Carnes
• Carne bovina
• Carne bovina processada
• Carne bovina salgada, seca e defumada
• Miúdos bovinos
Pescados
• Atum
• Tilápia
• Cavalinha
• Peixe-espada
• Outros peixes
• Lagosta
Mel
• Mel natural orgânico
Frutas
• Banana
• Banana-da-terra
• Abacaxi
• Abacate
• Goiaba
• Manga
• Mangostão
• Laranja
• Limão
• Mamão
• Kiwi
• Marmelo
• Tamarindo
• Durião
Castanhas e oleaginosas
• Coco
• Castanha-do-Brasil
• Castanha de caju
• Castanha portuguesa
• Macadâmia
• Noz-de-cola
• Noz de areca
• Pinhão
Hortaliças, legumes e tubérculos
• Tomate
• Chuchu
• Jícama
• Fruta-pão
• Broto de bambu
• Castanha-d’água
• Cogumelos
• Feijão-bambara
• Mandioca
• Inhame
• Taro
• Alcachofra-de-Jerusalém
• Alcaparras
• Outras raízes e tubérculos
Café, chá e erva-mate
• Café verde
• Café torrado
• Café descafeinado
• Café solúvel
• Cascas e películas de café
• Substitutos de café
• Bebidas à base de café
• Chá verde
• Chá preto
• Erva-mate
Cacau
• Cacau em grão
• Cascas de cacau
• Pasta de cacau
• Manteiga de cacau
• Cacau em pó
Temperos e especiarias
• Pimenta-do-reino
• Páprica
• Baunilha
• Canela
• Cravo-da-índia
• Noz-moscada
• Macis
• Cardamomo
• Coentro
• Cominho
• Erva-doce
• Zimbro
• Gengibre
• Açafrão
• Cúrcuma
• Curry
• Orégano
• Endro
• Louro
• Misturas de especiarias
Madeira, papel e celulose
• Toras de madeira
• Madeira serrada
• Compensados
• Painéis de madeira
• Pisos de madeira
• Produtos de madeira engenheirada
• Celulose
• Polpa de madeira
• Papel e derivados
Couro e borracha
• Couro bovino
• Peles curtidas
• Borracha natural
• Látex
Metais preciosos
• Ouro
• Prata
• Platina
• Cinzas e resíduos contendo metais preciosos
Fibras vegetais e artesanato
• Fibras vegetais
• Produtos trançados
• Cestaria
Outros
• Roupas usadas
• Antiguidades
• Obras de arte
• Itens de coleção
• Doações humanitárias
• Materiais informativos (livros, jornais, filmes, fotografias, CDs e outros conteúdos)