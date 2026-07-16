Café, carnes, frutas e mais: leia a lista completa dos produtos isentos do novo tarifaço dos EUA

A sobretaxa entra em vigor em 22 de julho e foi aplicada com base na Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos

produtos isentos do novo tarifaço dos EUA

Os Estados Unidos divulgaram nesta quinta-feira (15) a lista de produtos brasileiros que ficarão de fora da tarifa adicional de 25% anunciada pelo governo norte-americano. Entre os principais itens isentos estão café, carne bovina, aeronaves e peças da Embraer, medicamentos, computadores, veículos, autopeças, além de uma ampla variedade de alimentos, minérios e produtos industriais.

A sobretaxa entra em vigor em 22 de julho e foi aplicada com base na Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos, após uma investigação conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR). Segundo o governo norte-americano, o Brasil adota práticas consideradas prejudiciais aos interesses comerciais do país em áreas como comércio digital, propriedade intelectual, combate à corrupção e desmatamento.

Confira os principais produtos que ficaram isentos da tarifa adicional:

Aeronáutica

• Aeronaves civis

• Motores para aeronaves

• Peças e componentes de aeronaves

• Subconjuntos de aeronaves

• Simuladores de voo e componentes

Veículos e autopeças

• Automóveis

• SUVs

• Crossovers

• Minivans

• Vans de carga

• Caminhões

• Autopeças

Tecnologia e eletrônicos

• Computadores

• Notebooks

• Equipamentos de informática

• Componentes de informática

• Equipamentos de armazenamento de dados

• Equipamentos de telecomunicações

• Equipamentos para fabricação de semicondutores

• Componentes para semicondutores (chips)

• Mídias de armazenamento digital

Saúde e farmacêuticos

• Medicamentos

• Insumos farmacêuticos

• Produtos farmacêuticos

• Produtos biológicos

• Hormônios

• Antibióticos

• Vitaminas

Metais e siderurgia

• Aço

• Produtos de aço

• Ferro-gusa

• Sucata de ferro e aço

• Alumínio

• Produtos de alumínio

• Cobre

• Níquel

• Zinco

• Estanho

• Magnésio

• Titânio

• Cobalto

• Molibdênio

• Tungstênio

• Vanádio

• Berílio

• Nióbio

• Tântalo

• Germânio

• Háfnio

Mineração

• Grafite

• Caulim

• Fosfatos

• Amianto

• Talco

Petróleo, combustíveis e energia

• Petróleo bruto

• Derivados de petróleo

• Gases combustíveis

• Parafinas

• Ceras minerais

• Coque de petróleo

• Betume

• Produtos petroquímicos

Produtos químicos

• Produtos químicos industriais

• Compostos químicos inorgânicos

• Compostos químicos orgânicos

• Hidróxido de alumínio

Carnes

• Carne bovina

• Carne bovina processada

• Carne bovina salgada, seca e defumada

• Miúdos bovinos

Pescados

• Atum

• Tilápia

• Cavalinha

• Peixe-espada

• Outros peixes

• Lagosta

Mel

• Mel natural orgânico

Frutas

• Banana

• Banana-da-terra

• Abacaxi

• Abacate

• Goiaba

• Manga

• Mangostão

• Laranja

• Limão

• Mamão

• Kiwi

• Marmelo

• Tamarindo

• Durião

Castanhas e oleaginosas

• Coco

• Castanha-do-Brasil

• Castanha de caju

• Castanha portuguesa

• Macadâmia

• Noz-de-cola

• Noz de areca

• Pinhão

Hortaliças, legumes e tubérculos

• Tomate

• Chuchu

• Jícama

• Fruta-pão

• Broto de bambu

• Castanha-d’água

• Cogumelos

• Feijão-bambara

• Mandioca

• Inhame

• Taro

• Alcachofra-de-Jerusalém

• Alcaparras

• Outras raízes e tubérculos

Café, chá e erva-mate

• Café verde

• Café torrado

• Café descafeinado

• Café solúvel

• Cascas e películas de café

• Substitutos de café

• Bebidas à base de café

• Chá verde

• Chá preto

• Erva-mate

Cacau

• Cacau em grão

• Cascas de cacau

• Pasta de cacau

• Manteiga de cacau

• Cacau em pó

Temperos e especiarias

• Pimenta-do-reino

• Páprica

• Baunilha

• Canela

• Cravo-da-índia

• Noz-moscada

• Macis

• Cardamomo

• Coentro

• Cominho

• Erva-doce

• Zimbro

• Gengibre

• Açafrão

• Cúrcuma

• Curry

• Orégano

• Endro

• Louro

• Misturas de especiarias

Madeira, papel e celulose

• Toras de madeira

• Madeira serrada

• Compensados

• Painéis de madeira

• Pisos de madeira

• Produtos de madeira engenheirada

• Celulose

• Polpa de madeira

• Papel e derivados

Couro e borracha

• Couro bovino

• Peles curtidas

• Borracha natural

• Látex

Metais preciosos

• Ouro

• Prata

• Platina

• Cinzas e resíduos contendo metais preciosos

Fibras vegetais e artesanato

• Fibras vegetais

• Produtos trançados

• Cestaria

Outros

• Roupas usadas

• Antiguidades

• Obras de arte

• Itens de coleção

• Doações humanitárias

• Materiais informativos (livros, jornais, filmes, fotografias, CDs e outros conteúdos)