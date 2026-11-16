De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete do Procurador-Geral, pelo menos 80 incidentes cibernéticos foram registrados

O Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (16) que entrou com uma ação judicial contra a OpenAI por desenvolver e testar modelos avançados de inteligência artificial sem o monitoramento necessário para proteger a população.

De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete do Procurador-Geral, pelo menos 80 incidentes cibernéticos foram registrados. Um deles, o ataque da plataforma de ferramentas em IA Hugging Face, era “totalmente previsível”, já que a OpenAI escolheu testar modelos perigosos em um “ambiente de testes falho e explorável, sem a devida supervisão”.

O caso do Hugging Face aconteceu em julho de 2026, quando agentes executando versões experimentais dos modelos de IA da OpenAI lançaram um ataque de mais de dois dias contra a plataforma. Na época, a Hugging Face afirmou em um comunicado que foi uma situação diferente de tudo que havia enfrentado antes por ser “conduzida, de ponta a ponta, por um sistema autônomo de agentes de IA”.

Dias depois, a dona do ChatGPT publicou um comunicado, informando que os modelos “contornaram os controles criados para isolá-los da internet e comprometeram partes da infraestrutura interna de pesquisa da OpenAI e dos sistemas da Hugging Face?”.

Desde então, outros ataques semelhantes realizados por agentes da OpenAI foram identificados, ainda segundo o comunicado divulgado pelo gabinete do Procurador-Geral. Dentre os alvos, estariam bancos de dados governamentais que armazenam informações de saúde sensíveis, além de dados de inúmeros aplicativos e sites informativos.

De acordo com o Procurador-Geral da Califórnia, Rob Bonta, a falha da OpenAI em monitorar e proteger os testes de seus modelos de IA viola leis de proteção ao consumidor do estado e representa um “perigo para a população”.