Canadá anuncia aporte de US$ 400 milhões a fundo de proteção de florestas

Outro tema da conversa foi a negociação de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá

O Canadá anunciou um aporte de US$ 400 milhões ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), iniciativa voltada ao financiamento da conservação de florestas tropicais. O compromisso foi anunciado pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, durante reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, 15, em Manila, nas Filipinas.

O encontro ocorreu à margem da 49ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), Carney manifestou disposição de colaborar para ampliar o apoio internacional ao fundo.

Em publicação nas redes sociais após a reunião, Lula destacou o caráter inovador do mecanismo e afirmou que o TFFF prevê que os rendimentos remunerem os investidores e beneficiem países que abrigam florestas tropicais. Segundo o presidente, foi ao reconhecer essas características que Carney anunciou a contribuição canadense.

“Foi ao reconhecer o caráter inovador do mecanismo que o premiê Carney anunciou o aporte de 400 milhões de dólares e expressou disposição de colaborar para ampliar o apoio à iniciativa brasileira”, escreveu Lula.

Os dois líderes também acertaram a realização de visitas bilaterais em 2027, acompanhadas de delegações empresariais dos dois países. Carney aceitou o convite de Lula para visitar o Brasil no primeiro trimestre do próximo ano.

Outro tema da conversa foi a negociação de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá. Os líderes concordaram em trabalhar para concluir as tratativas nos próximos meses, com o objetivo de diversificar as relações comerciais.

Lula chegou às Filipinas após participar da COP31, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas realizada em Antália, na Turquia. Durante a reunião, o presidente brasileiro também citou sua participação no evento e apresentou as vantagens do TFFF.

O governo brasileiro tem buscado ampliar a adesão de países e investidores ao fundo, que pretende mobilizar recursos para remunerar nações pela conservação de suas florestas tropicais.

O aporte canadense se soma às contribuições anunciadas por outros países, como Alemanha, França, Indonésia, Luxemburgo, Noruega e Reino Unido. Em outubro, a Holanda também anunciou um investimento de US$ 500 milhões. O fundo conta ainda com a participação de investidores privados.

Com a contribuição do Canadá, o TFFF reúne mais de US$ 8 bilhões em compromissos financeiros. O governo brasileiro trabalha para alcançar US$ 10 bilhões como um dos primeiros objetivos da iniciativa.

A meta de longo prazo é mobilizar US$ 125 bilhões. Desse total, 20% deverão vir de fundos soberanos e entidades filantrópicas. Esses recursos funcionarão como garantia para atrair investimentos do mercado privado.

Lula e Carney também discutiram a necessidade de reformar a Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de torná-la mais representativa, legítima e efetiva. Os dois manifestaram disposição de aprofundar o diálogo nos âmbitos bilateral e multilateral.