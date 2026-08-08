Câncer de Joe Biden se espalhou, diz filho: ‘Nos ossos e em outras partes’

Ex-presidente dos EUA revelou em maio de 2025, quatro meses após deixar a Casa Branca, que sofria de um câncer de próstata 'agressivo'

O câncer que afeta Joe Biden se agravou, com metástases “nos ossos e em outras partes”, anunciou Hunter, filho do ex-presidente americano, em entrevista à rede BBC.

Biden, 83, revelou em maio de 2025, quatro meses após deixar a Casa Branca, que sofria de um câncer de próstata “agressivo”, com metástases nos ossos.

“É muito doloroso e muito debilitante em muitos aspectos, mas ele continua aí (…) Ele acredita tanto neste país”, disse Hunter, emocionado. “É realmente difícil e realmente triste de ver.”

Joe Biden decidiu não concorrer à reeleição em 2024, em meio a preocupações com seu estado de saúde. A vice-presidente Kamala Harris entrou na disputa em seu lugar e foi derrotada pelo republicano Donald Trump.

Após o diagnóstico, Biden iniciou um protocolo de radioterapia e tratamento hormonal.