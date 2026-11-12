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CEO da Nvidia renuncia ao cargo após escândalo envolvendo suposta espiã

Colette Kress assume interinamente a fabricante de chips, que também anunciou Harvey Jones como novo presidente do conselho de administração
Marcelo Bamonte

Marcelo Bamonte

CEO da Nvidia
Em comunicado oficial, a fabricante americana informou que Colette Kress, vice-presidente executiva e diretora financeira, assumirá interinamente o comando da empresa. I-HWA CHENG / AFP

A Nvidia anunciou nesta quinta-feira (12) que Jensen Huang renunciou aos cargos de presidente, diretor-executivo (CEO) e integrante do conselho de administração da companhia, com efeito imediato. A saída encerra um período de 33 anos à frente da empresa que ele ajudou a fundar em 1993 e que se tornou uma das principais fornecedoras de semicondutores utilizados no desenvolvimento de inteligência artificial.

Em comunicado oficial, a fabricante americana informou que Colette Kress, vice-presidente executiva e diretora financeira, assumirá interinamente o comando da empresa. A executiva continuará responsável pela área financeira enquanto o conselho de administração conduz a escolha de um sucessor definitivo, processo que incluirá candidatos internos e externos. A Nvidia não apresentou um prazo para concluir a seleção.

A companhia também anunciou a nomeação de Harvey C. Jones como seu primeiro presidente do conselho de administração. O executivo possui mais de três décadas de experiência no setor de tecnologia, com passagens por empresas como a Synopsys.

A saída ocorre após uma crise envolvendo a vida pessoal do empresário, marcada por revelações sobre supostas relações extraconjugais e questionamentos sobre sua permanência no cargo. Huang também teria reconhecido uma infidelidade à esposa. As controvérsias se somaram a notícias sobre uma investigação interna relacionada a possíveis riscos de segurança. A Nvidia, entretanto, não estabeleceu relação entre esses episódios e a renúncia, nem apresentou oficialmente os motivos da decisão.

Divulgação dos resultados

A mudança de comando ocorre cinco dias antes da divulgação do balanço financeiro da Nvidia referente ao terceiro trimestre do ano fiscal de 2027. A apresentação está prevista para terça-feira (17), às 18h20, no horário de Brasília, seguida de uma teleconferência com investidores às 19h.

Em sua primeira declaração como CEO interina, Kress afirmou que pretende dar continuidade à estratégia estabelecida durante a gestão de Huang, com foco em computação acelerada e inteligência artificial. O conselho ainda não estabeleceu um prazo para anunciar o sucessor definitivo do empresário.

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