Com mais de 2 mil ocorrências, número de mortos subiu para 796; cenário é o terceiro maior surto do vírus já registrado

Chefe da OMS diz que surto de Ebola no Congo é o 'mais rápido da história'

A Organização Mundial da Saúde alertou nesta quinta-feira (16) que o Ebola está se espalhando na República Democrática do Congo em um ritmo mais acelerado do que em qualquer surto anterior do vírus mortal.

Mais de 2.000 casos, com o número subindo para 796 mortes, foram confirmados na República Democrática do Congo desde que o surto foi declarado em 15 de maio, tornando-o “agora o terceiro maior surto de Ebola já registrado“, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jornalistas, alertando que “no último mês, ele se espalhou mais rapidamente do que qualquer surto anterior”.

Grave crise

A República Democrática do Congo (RDC) registrou mais de 2 mil casos de ebola, incluindo 754 mortes, em um surto que se espalha rapidamente, informaram as autoridades de saúde congolesas nesta quarta-feira (15). A epidemia se alastra em um ritmo “sem precedentes e em novas áreas”, alertou nesta quarta-feira a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), que pediu um reforço urgente da resposta médica.

“Em menos de cinco semanas, o número de casos confirmados triplicou” e “o número de mortes quintuplicou”, acrescentou a organização.“Já superou a metade do número de casos registrados durante a epidemia de ebola de 2018-2020 na RDC, que durou quase dois anos”, observou a organização.

Na última terça-feira (14), o diretor de operações de emergência da Organização Mundial da Saúde (OMS), Chikwe Ihekweazu, alertou que 80% dos novos casos não constam em listas de contatos conhecidos e se originam de “cadeias de transmissão desconhecidas”.