Chefe de gabinete de Milei deixa cargo em meio a escândalo de enriquecimento ilícito

O chefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, anunciou nesta sexta-feira (19), sua renúncia em meio a um escândalo de suposto enriquecimento ilícito. Adorni reconheceu este mês que ocultou cerca de meio milhão de dólares de suas declarações patrimoniais.

“Adrián Ravier será o novo porta-voz presidencial. Desejamos-te todo o sucesso nesta nova etapa, querido Adrián. Tens um grande desafio pela frente: serás a voz daquele que está tornando a Argentina grande novamente“, escreveu Adorni na rede X.

O suposto enriquecimento ilícito do funcionário próximo a Milei tem desgastado a gestão governamental nos últimos três meses e levantou questionamentos sobre a insistência de Milei em mantê-lo ao seu lado.

Viagens ao exterior, aquisições imobiliárias e reformas caras acenderam alarmes pela aparente falta de correlação dos rendimentos formais de Adorni.

A crise estourou quando os rendimentos de muitos argentinos estão sendo corroídos pelo fechamento de mais de 20.000 empresas, demissões em massa e o aumento das tarifas dos serviços públicos.

O novo porta-voz presidencial, Adrián Ravier, é próximo de Milei desde antes de sua chegada à Casa Rosada e é um dos acadêmicos mais identificados com as ideias libertárias, mantendo uma relação de confiança com o presidente, diz o Àmbito.