Chefe prisional que supervisionou execução fracassada nos EUA renuncia ao cargo

Decisão acontece após mulher sentenciada à morte por assassinato em 1995, sobreviveu à aplicação de duas injeções letais na quarta-feira (30)

Em 30 de setembro de 2026, um tribunal americano suspendeu a execução de Pike pouco antes de ela ser condenada à injeção letal, três décadas após o assassinato de uma colega de classe. O Tribunal de Apelações do Sexto Circuito emitiu uma decisão de última hora suspendendo, até segunda ordem, a execução de Christa Pike, que teria sido a primeira execução de uma mulher no Tennessee em mais de 200 anos.

O encarregado do sistema prisional do estado americano do Tennessee renunciou após a execução fracassada de uma condenada, Christa Pike, informou o governador Bill Lee neste sábado (3).

Lee divulgou um comunicado no qual anunciou que o comissário Frank Strada deixará o cargo ainda este mês, depois que Pike, sentenciada à morte pelo assassinato de Colleen Slemmer em 1995, sobreviveu à aplicação de duas injeções letais na quarta-feira (30).

Os advogados de Pike afirmam que ela se encontra em estado crítico, inconsciente e ligada a um respirador em um hospital, como consequência das duas doses de pentobarbital que lhe foram administradas. Esta é a segunda execução fracassada no Tennessee este ano.

O estado suspendeu uma execução em maio depois que a equipe médica não conseguiu acessar uma veia no braço de uma detenta. Lee declarou ter agradecido a Strada “por sua disposição de colocar os interesses dos habitantes do Tennessee em primeiro lugar neste momento tão difícil”.

“Continuo acreditando que o Departamento (Correcional) cumpriu suas responsabilidades de acordo com o protocolo estabelecido”, acrescentou o governador.

Lee, que rejeitou um pedido de clemência para Pike, suspendeu as execuções até o fim do ano enquanto é feita uma revisão dos protocolos.

Se a execução de Pike tivesse sido realizada, ela teria sido a primeira mulher executada pelo estado em mais de dois séculos.

Nos Estados Unidos, 18 mulheres foram executadas desde 1976, segundo o Centro de Informações sobre a Pena de Morte.