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Chefe prisional que supervisionou execução fracassada nos EUA renuncia ao cargo

Decisão acontece após mulher sentenciada à morte por assassinato em 1995, sobreviveu à aplicação de duas injeções letais na quarta-feira (30)

AFP

Esta foto, divulgada em 12 de janeiro de 2023 pelo Departamento de Correções do Tennessee, mostra Christa Pike, uma assassina condenada nos EUA
Em 30 de setembro de 2026, um tribunal americano suspendeu a execução de Pike pouco antes de ela ser condenada à injeção letal, três décadas após o assassinato de uma colega de classe. O Tribunal de Apelações do Sexto Circuito emitiu uma decisão de última hora suspendendo, até segunda ordem, a execução de Christa Pike, que teria sido a primeira execução de uma mulher no Tennessee em mais de 200 anos. DIVULGAÇÃO / DEPARTAMENTO DE CORREÇÕES DO TENNESSEE / AFP

O encarregado do sistema prisional do estado americano do Tennessee renunciou após a execução fracassada de uma condenada, Christa Pike, informou o governador Bill Lee neste sábado (3).

Lee divulgou um comunicado no qual anunciou que o comissário Frank Strada deixará o cargo ainda este mês, depois que Pike, sentenciada à morte pelo assassinato de Colleen Slemmer em 1995, sobreviveu à aplicação de duas injeções letais na quarta-feira (30).

Os advogados de Pike afirmam que ela se encontra em estado crítico, inconsciente e ligada a um respirador em um hospital, como consequência das duas doses de pentobarbital que lhe foram administradas. Esta é a segunda execução fracassada no Tennessee este ano.

O estado suspendeu uma execução em maio depois que a equipe médica não conseguiu acessar uma veia no braço de uma detenta. Lee declarou ter agradecido a Strada “por sua disposição de colocar os interesses dos habitantes do Tennessee em primeiro lugar neste momento tão difícil”.

“Continuo acreditando que o Departamento (Correcional) cumpriu suas responsabilidades de acordo com o protocolo estabelecido”, acrescentou o governador.

Lee, que rejeitou um pedido de clemência para Pike, suspendeu as execuções até o fim do ano enquanto é feita uma revisão dos protocolos.

Se a execução de Pike tivesse sido realizada, ela teria sido a primeira mulher executada pelo estado em mais de dois séculos.

Nos Estados Unidos, 18 mulheres foram executadas desde 1976, segundo o Centro de Informações sobre a Pena de Morte.

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