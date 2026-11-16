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China anuncia reunião entre Xi, Trump e Putin para discutir paz mundial

Encontro está previsto para quinta-feira (19), durante a cúpula da APEC; desarmamento nuclear e guerra contra o Irã devem entrar na pauta

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Xi Jinping, presidente da China
A Casa Branca e o Kremlin já haviam confirmado a realização do encontro, que reunirá os líderes das três principais potências nucleares do mundo. EFE/EPA/ATHIT PERAWONGMETHA / POOL

A China anunciou nesta segunda-feira (16) que os presidentes Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin devem discutir questões relacionadas à paz mundial e à segurança internacional durante uma reunião trilateral prevista para quinta-feira (19), em Shenzhen, no sul do território chinês. O encontro ocorrerá à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) e será o primeiro entre os três líderes nesse formato.

Segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, a reunião terá como objetivo discutir a estabilidade das relações entre as principais potências mundiais. Pequim considera que a aproximação diplomática poderá contribuir para a redução das tensões internacionais, em um momento de divergências entre os três países sobre segurança, conflitos armados e armamentos nucleares.

Os três presidentes terão “trocas de opiniões profundas sobre a preservação da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências, o que terá uma importância histórica”, afirmou Mao Ning durante entrevista coletiva. A Casa Branca e o Kremlin já haviam confirmado a realização do encontro, que reunirá os líderes das três principais potências nucleares do mundo.

Desarmamento nuclear previsto

O presidente americano pretende aproveitar a reunião para abordar a redução dos arsenais nucleares, tema que enfrenta divergências entre Washington, Moscou e Pequim. Estados Unidos e Rússia concentram a maior parte das armas nucleares existentes no mundo, enquanto a China vem ampliando suas capacidades militares e resiste a participar de acordos que imponham limitações equivalentes aos três países.

O governo chinês sustenta que americanos e russos precisam reduzir seus próprios estoques antes de exigir compromissos semelhantes de Pequim. A posição está relacionada à diferença entre os arsenais das três potências, uma vez que os Estados Unidos e a Rússia possuem quantidades significativamente superiores às da China.

Trump também pretende discutir a guerra contra o Irã, iniciada em fevereiro com ataques americanos e israelenses ao território iraniano. O conflito provocou confrontos em diferentes áreas do Oriente Médio e aumentou as tensões sobre a segurança das rotas de transporte de petróleo, especialmente no Estreito de Ormuz.

Ucrânia fora pauta

Apesar da participação de Vladimir Putin, a guerra entre Rússia e Ucrânia não deve integrar formalmente as discussões, segundo fontes do governo americano. A possibilidade de abordar o conflito teria provocado resistência de Xi Jinping, que defende a participação dos países europeus em eventuais negociações sobre o futuro da guerra.

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, afirmou que o líder chinês demonstrou irritação ao ser informado sobre a possibilidade de incluir a questão ucraniana nas conversas trilaterais. Segundo Steinmeier, Xi considera inadequado discutir o conflito sem a presença de representantes europeus diretamente envolvidos nas iniciativas diplomáticas.

“Ele afirmou explicitamente que se trata de um conflito europeu, no qual os europeus também devem estar presentes à mesa”, declarou o presidente alemão à emissora ARD.

A reunião ocorrerá em meio às tentativas de negociação para encerrar a guerra na Ucrânia. Na semana passada, representantes russos, ucranianos e americanos participaram de encontros em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, mas não chegaram a um acordo sobre as principais condições para interromper o conflito.

Relações entre potências

O encontro em Shenzhen também ocorre em um período de disputas comerciais e tecnológicas entre Estados Unidos e China, especialmente em setores considerados estratégicos, como semicondutores e inteligência artificial. Washington mantém restrições à exportação de determinados equipamentos avançados para empresas chinesas, enquanto Pequim critica as medidas e acusa os americanos de prejudicar o comércio internacional.

No campo militar, os três governos possuem posições distintas sobre o controle de armamentos e a segurança regional. A Rússia mantém sua ofensiva contra a Ucrânia, os Estados Unidos participam diretamente do conflito contra o Irã e a China busca ampliar sua influência diplomática sem aceitar, neste momento, compromissos de redução de seu arsenal nuclear nos mesmos termos defendidos por Washington.

A reunião de quinta-feira será a primeira oportunidade de negociação conjunta entre Xi, Trump e Putin nesse formato, embora os governos ainda não tenham anunciado a expectativa de assinatura de acordos ou a divulgação de uma declaração conjunta ao final das conversas.

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