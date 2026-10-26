China parabeniza Lula e defende o fortalecimento de laços bilaterais

O governo da China parabenizou nesta segunda-feira (26) o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vitória no segundo turno das eleições no país sul-americano e defendeu o fortalecimento dos laços bilaterais entre os dois países.

“A China parabeniza Lula por sua vitória no segundo turno das eleições presidenciais e está pronta para trabalhar com o Brasil a fim de continuar avançando na construção de uma comunidade entre a China e o Brasil com um futuro compartilhado“, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun.

Assim, evitou comentar as declarações do adversário de Lula, o ultradireitista Flávio Bolsonaro, que rejeitou os resultados, limitando-se a afirmar que Pequim “respeita a escolha do povo brasileiro”, conforme noticiado pelo jornal chinês “Global Times”.

A comissão eleitoral informou que Lula obteve 51,77% dos votos válidos, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro obteve 48,23% dos votos, de acordo com dados correspondentes a 99,89% da apuração nas urnas, com uma participação de cerca de 80,8%.