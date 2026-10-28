Colisão entre trens de alta velocidade deixa ao menos 30 mortos na Espanha

Acidente ocorreu na região de Castilla-La Mancha e provocou o descarrilamento de vagões; circulação ferroviária entre Madri e Andaluzia foi suspensa

Equipes de emergência no local de uma colisão entre dois trens em Urda, Espanha, na quarta-feira.Crédito...

Uma colisão entre dois trens de alta velocidade deixou ao menos 30 mortos na Espanha nesta quarta-feira (28), segundo informações divulgadas por autoridades da região de Castilla-La Mancha, no centro do país. O acidente envolveu composições das empresas Renfe e Iryo e provocou a suspensão do tráfego ferroviário entre Madri e a Andaluzia, no sul do território espanhol.

Os trens transportavam, juntos, 544 passageiros, sendo 147 na composição da Iryo e 397 na da Renfe, de acordo com a porta-voz do governo regional, Ester Padilla. O número de feridos ainda está sendo apurado, enquanto equipes de emergência trabalham no atendimento às vítimas. As autoridades também alertam para a possibilidade de aumento do número de mortes.

A colisão aconteceu pouco depois das 9h, no horário local (5h em Brasília), em um trecho ferroviário entre as cidades de Mora e Orgaz, nas proximidades de Toledo. Com o impacto, dois vagões descarrilaram. As circunstâncias que provocaram o acidente ainda são desconhecidas.

Resgate das vítimas

Imagens divulgadas pela emissora regional Castilla-La Mancha Televisión mostram uma das composições fora dos trilhos, com pelo menos um vagão ainda sobre um trecho elevado da ferrovia. Abaixo da estrutura, destroços, placas danificadas e partes retorcidas dos veículos ficaram espalhados pelo terreno.

Um passageiro identificado como Miguel, que viajava no último vagão de um dos trens acompanhado de colegas, relatou à rádio espanhola COPE que ouviu um forte impacto antes de perceber a dimensão do acidente.

“Ouvimos um estrondo enorme, um baque realmente gigantesco que durou 10 segundos, como se o trem estivesse prestes a descarrilar. Pela janela da direita, pudemos ver um trem destruído – imagino que deva ter sido o outro”, contou.

Diante da mobilização das equipes de socorro, o prefeito de Urda, Manuel Galán, informou que recebeu um pedido dos serviços de emergência para preparar um ginásio poliesportivo destinado ao acolhimento de feridos. O município fica nas proximidades de Toledo, região onde ocorreu a colisão.

Repercussão política

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, manifestou solidariedade às vítimas e aos familiares em uma publicação na rede social X. “Estou chocado com o grave acidente de trem em Toledo. Meu carinho, solidariedade e apoio a todas as vítimas e suas famílias”, escreveu.

A agenda oficial do premiê para esta quarta-feira foi cancelada, segundo informações divulgadas pelo governo espanhol. O Partido Popular, principal força de oposição, também anunciou a suspensão de seus compromissos de campanha após a tragédia.

A circulação de trens permanece interrompida no corredor que liga Madri, Ciudad Real e Andaluzia, enquanto as autoridades realizam os trabalhos de resgate e investigam as causas da colisão. Ainda não há previsão informada para a retomada do serviço no trecho afetado.