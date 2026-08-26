Colômbia é atingida por tremor de magnitude 4,9 semanas após terremoto devastador

Autoridades não relataram vítimas e a presidência informou que mantinha comunicação com os organismos de gestão

Equipes de resgate buscam sobreviventes nos escombros de um prédio que desabou após o forte terremoto em Manizales, na Colômbia

Um sismo de magnitude 4,9 sacudiu na quarta-feira (26) várias cidades do noroeste da Colômbia sem danos relatados imediatamente, mas gerou incerteza na população após um devastador terremoto registrado há mais de duas semanas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) indicou que o sismo ocorreu às 11h45 locais (13h45 de Brasília) e teve epicentro no município de Jordán, no departamento de Santander, a uma profundidade de 159 quilômetros.

As autoridades não relataram vítimas e a presidência informou que mantinha comunicação com os organismos de gestão de riscos para verificar possíveis afetações.

Em Bucaramanga, capital de Santander, e em Bogotá, vários edifícios foram evacuados como medida preventiva após soarem os alarmes, segundo publicaram nas redes sociais habitantes dessa cidade.

A Colômbia ainda se recupera do terremoto de magnitude 7,4 de 10 de agosto, o maior registrado até agora neste século, que tirou a vida de mais de 330 pessoas e afetou a infraestrutura em 16 departamentos.

O país busca atender aos mais de 100.000 desabrigados do terremoto e reconstruir milhares de residências, centros médicos e estradas, para o que o presidente Abelardo de la Espriella declarou emergência econômica, buscando arrecadar impostos temporários para enfrentar a emergência.