Companhias aéreas brasileiras continuam operando apesar do caos nos EUA

A Azul ainda tem um voo para pousar no país

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) suspendeu todas as decolagens no país nesta sexta-feira (13) após uma falha de comunicação no controle de tráfego aéreo. No Brasil, companhias aéreas lidam com os voos parados e em trânsito para o país.

A Gol informou que tem dois voos com destino aos Estados Unidos programados para as próximas horas. Um às 23 horas de Brasília e um às 23h35.Os voos ainda não foram cancelados.

O voo G3 7635 MCO-BSB tem decolagem programada às 21h (hora local, 23h no horário de Brasília) e o voo G3 7749 MIA-BSB está marcado para as 21h35 (hora local, 23h35 no horário de Brasília).Todas as futuras ações em relação a estes dois voos seguirão o compromisso da Gol com a segurança, seu valor número 1. Gol

Já a Azul informou que há um voo que saiu de Campinas rumo a Orlando e segue com previsão de pouso às 19h00 local, 21h00 horário de Brasília, outros dois voos com partidas de cidades americanas (AD8707 Orlando-Campinas e AD9302 Orlando-Confins) e um com partida de Campinas para Fort Lauderdale (AD8704).

A reportagem espera resposta ainda da Latam.