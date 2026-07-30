Conselho de Segurança da ONU inicia seleção para novo secretário-geral

Sete candidatos disputam a sucessão de António Guterres, cujo mandato termina em dezembro de 2026

O Conselho de Segurança da ONU iniciou, nesta quinta-feira (30), o processo de seleção do próximo secretário-geral das Nações Unidas, mediante uma votação de sondagem para medir os níveis de apoio de que dispõem os sete candidatos ao cargo.

Quatro mulheres e três homens competem para suceder António Guterres, que concluirá seu segundo mandato de cinco anos em 31 de dezembro de 2026.

Os candidatos são:

Chilena Michelle Bachelet;

Equatoriana María Fernanda Espinosa;

Argentino Rafael Grossi;

Costa-riquenha Rebeca Grynspan;

Guianesa Carolyn Rodrigues-Birkett;

Ugandense Olara Otunnu;

Senegalês Macky Sall.

Por volta das 10h30, horário local (11h00 no horário de Brasília), os 15 membros do Conselho se reuniram a portas fechadas. Cada Estado deve atribuir anonimamente a cada candidato uma classificação de “recomendar”, “desaconselhar” ou “sem opinião”.

Embora Grossi, o atual chefe da agência atômica da ONU, seja o candidato mais mencionado, os observadores acreditam que, por enquanto, não há um favorito claro na disputa, que pode se prolongar por vários meses.

“É importante iniciar o processo. É importante que (nós) selecionemos o melhor candidato”, disse o embaixador paquistanês na ONU, Asim Ahmad, ao chegar à reunião.

Poucos se atrevem a prever o resultado, já que o destino dos candidatos está, na prática, nas mãos dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido), que não manifestaram suas preferências.

Seguindo uma tradição geográfica que nem sempre é respeitada, a América Latina aspira ao cargo desta vez, o que explica o fato da maioria dos candidatos ser dessa região.

Muitos Estados também defendem que, pela primeira vez, uma mulher lidere a ONU.