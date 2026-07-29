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Irã ataca petroleiros, atinge base dos EUA na Jordânia e faz novas ameaças

Retomada dos ataques se estende em todo o Oriente Médio, com operações no Iraque e maior controle marítimo

Estadão Conteúdo

Esta captura de tela tirada de imagens de vídeo divulgadas em 17 de julho de 2026 pelo site Sepah News, da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), mostra um míssil sendo lançado de um local não revelado em direção a alvos dos EUA no Catar, Kuwait e Omã
Retomada dos ataques se estende em todo o Oriente Médio, com operações no Iraque Foto por - / SEPAHNEWS.COM / AFP

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) informou nesta quarta-feira (29) que três petroleiros foram atingidos e interceptados no Estreito de Ormuz por ignorarem os avisos e continuarem a navegar por rotas que Teerã considera como “inseguras e ilegais”.

“A Força Naval adverte mais uma vez que as interferências e ordens ilegais do exército assassino de crianças dos Estados Unidos às embarcações na região não ficarão sem resposta“, afirmou a IRGC, em comunicado, no qual reiterou que mantém o controle “total e contínuo” sobre a passagem marítima.

Em outra mensagem, a IRGC informou que, em resposta às ações das forças americanas, lançou mísseis contra a base dos Estados Unidos na Jordânia e ameaçou realizar novas ofensivas: “Enquanto as ameaças contra a República Islâmica do Irã continuarem e as ações ilegais e malignas das forças americanas contra nossos interesses persistirem, a resistência continuará”.

As forças da Jordânia informaram ter interceptado cinco mísseis lançados pelo Irã, segundo a mídia estatal. Já as Forças de Mobilização Popular (FMP) do Iraque confirmaram, em comunicado, terem sido alvo de uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e da Arábia Saudita que deixou “vários mortos e feridos”.

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