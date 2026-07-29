Irã ataca petroleiros, atinge base dos EUA na Jordânia e faz novas ameaças

Retomada dos ataques se estende em todo o Oriente Médio, com operações no Iraque e maior controle marítimo

Retomada dos ataques se estende em todo o Oriente Médio, com operações no Iraque

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) informou nesta quarta-feira (29) que três petroleiros foram atingidos e interceptados no Estreito de Ormuz por ignorarem os avisos e continuarem a navegar por rotas que Teerã considera como “inseguras e ilegais”.

“A Força Naval adverte mais uma vez que as interferências e ordens ilegais do exército assassino de crianças dos Estados Unidos às embarcações na região não ficarão sem resposta“, afirmou a IRGC, em comunicado, no qual reiterou que mantém o controle “total e contínuo” sobre a passagem marítima.

Em outra mensagem, a IRGC informou que, em resposta às ações das forças americanas, lançou mísseis contra a base dos Estados Unidos na Jordânia e ameaçou realizar novas ofensivas: “Enquanto as ameaças contra a República Islâmica do Irã continuarem e as ações ilegais e malignas das forças americanas contra nossos interesses persistirem, a resistência continuará”.

As forças da Jordânia informaram ter interceptado cinco mísseis lançados pelo Irã, segundo a mídia estatal. Já as Forças de Mobilização Popular (FMP) do Iraque confirmaram, em comunicado, terem sido alvo de uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e da Arábia Saudita que deixou “vários mortos e feridos”.