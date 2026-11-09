COP31 começa com divergências sobre financiamento climático e apelo da ONU

O chamado Programa de Trabalho sobre Financiamento Climático, um mecanismo acordado na edição realizada no Brasil em 2025, será finalmente objeto de debate oficial

Os indicadores climáticos estão neste momento "fora do comum", advertiu a secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, Celeste Saulo

A COP31 começou nesta segunda-feira (9) na cidade turca de Antália com as primeiras divergências sobre os recursos necessários para enfrentar a emergência climática e um apelo da ONU por seriedade, após um ano de fenômenos meteorológicos devastadores.

As ondas de calor na Europa, os incêndios na Indonésia e o desastre no Nepal após o colapso de uma geleira evidenciaram os riscos do aquecimento global, intensificado atualmente pelo potente fenômeno El Niño.

Os indicadores climáticos estão neste momento “fora do comum”, advertiu a secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, ao divulgar um relatório que alerta para um aquecimento muito próximo do limite de 1,5°C, fixado pelo Acordo de Paris.

“Entramos em uma nova era de extremos climáticos”, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

“Os líderes precisam levar o assunto a sério, reduzindo as emissões de maneira mais rápida, acelerando uma transição justa para abandonar os combustíveis fósseis e garantindo o financiamento e a proteção de que os países vulneráveis necessitam”, destacou.

A reunião de cúpula anual da ONU, com 68.544 participantes registrados, começou com divergências significativas em torno de um dos temas mais controversos da Conferência das Partes: o financiamento.

Financiamento, motivo de divergência

“O início foi difícil nesta COP31”, disse Jasper Inventor, chefe da delegação do Greenpeace, referindo-se à recusa dos países desenvolvidos em incluir algumas questões de financiamento na agenda.

O chamado Programa de Trabalho sobre Financiamento Climático, um mecanismo acordado na COP realizada no Brasil em 2025, será finalmente objeto de debate oficial.

Segundo Ana Aguilar, negociadora-chefe do Panamá, a maior coalizão climática de países em desenvolvimento formada pelo grupo G77 junto à China, “tornou possível” essa conquista ao demonstrar “grande unidade“.

Por outro lado, não foi incluída na agenda a meta de triplicar o financiamento destinado à adaptação às mudanças climáticas, essencial para proteger os países mais vulneráveis contra as secas, as inundações e a elevação do nível do mar. O tema era um pedido dos países africanos.

A questão, no entanto, é de grande importância. Na semana passada, a ONU estimou que os países em desenvolvimento precisarão de 305 bilhões de dólares (R$ 1,68 trilhão) por ano até 2035 para essa adaptação, ou seja, dez vezes mais do que recebem atualmente das nações ricas.

Sobre esta questão, “a frustração é palpável”, reconheceu o diretor da ONU para o Clima, Simon Stiell.

Até 20 de novembro, a cidade turca receberá delegações de quase 200 países, além de uma reunião de cúpula de chefes de Estado na quarta e na quinta-feira, da qual participarão, entre outros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a mandatária interina venezuelana Delcy Rodríguez.

“Na Turquia, vamos mostrar ao mundo como o Brasil está dando exemplo em matéria de preservação ambiental e transição energética“, disse Lula nesta segunda-feira. O presidente reeleito viaja com uma comitiva de ministros.

A reunião não terá, porém, nenhum representante do governo de Donald Trump, embora os Estados Unidos ocupem o segundo lugar na lista de maiores emissores de gases de efeito estufa, atrás apenas da China.

Realismo

No parque de exposições de Antália, poucos esperam grandes iniciativas inéditas durante a reunião, que, segundo várias fontes, se concentrará em transformar em ações concretas os compromissos assumidos em edições anteriores.

A Turquia, que preside o evento em conjunto com a Austrália, responsável por conduzir as negociações, promoverá uma agenda de compromissos voluntários.

O principal deles é incentivar uma maior eletrificação do transporte, da indústria e do setor de construção, para que, até 2035, a eletricidade alcance uma participação de 35% no consumo energético global, contra 23% atualmente.

A iniciativa, atraente em um momento de crise no mercado de petróleo devido à guerra no Oriente Médio, pode se transformar em motivo de divergência.

A União Europeia (UE) e várias ONGs defendem uma eletrificação limpa a partir de fontes renováveis, que deixe de fora o carvão, o gás e o petróleo.

Os países produtores de hidrocarbonetos serão mais reticentes neste tópico.

Em 2025, na COP30 de Belém, essas nações conseguiram que a decisão final não mencionasse o abandono dos combustíveis fósseis, como havia ocorrido dois anos antes, em Dubai.

Em contrapartida, a presidência brasileira trabalhou em um roteiro que defenderá nesta edição e que recomenda medidas para que cada país, de acordo com suas circunstâncias, comece a abandonar os combustíveis fósseis.