COP31 começa com divergências sobre financiamento climático e apelo da ONU
A COP31 começou nesta segunda-feira (9) na cidade turca de Antália com as primeiras divergências sobre os recursos necessários para enfrentar a emergência climática e um apelo da ONU por seriedade, após um ano de fenômenos meteorológicos devastadores.
As ondas de calor na Europa, os incêndios na Indonésia e o desastre no Nepal após o colapso de uma geleira evidenciaram os riscos do aquecimento global, intensificado atualmente pelo potente fenômeno El Niño.
Os indicadores climáticos estão neste momento “fora do comum”, advertiu a secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, ao divulgar um relatório que alerta para um aquecimento muito próximo do limite de 1,5°C, fixado pelo Acordo de Paris.
“Entramos em uma nova era de extremos climáticos”, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres.
“Os líderes precisam levar o assunto a sério, reduzindo as emissões de maneira mais rápida, acelerando uma transição justa para abandonar os combustíveis fósseis e garantindo o financiamento e a proteção de que os países vulneráveis necessitam”, destacou.
A reunião de cúpula anual da ONU, com 68.544 participantes registrados, começou com divergências significativas em torno de um dos temas mais controversos da Conferência das Partes: o financiamento.
Financiamento, motivo de divergência
“O início foi difícil nesta COP31”, disse Jasper Inventor, chefe da delegação do Greenpeace, referindo-se à recusa dos países desenvolvidos em incluir algumas questões de financiamento na agenda.
O chamado Programa de Trabalho sobre Financiamento Climático, um mecanismo acordado na COP realizada no Brasil em 2025, será finalmente objeto de debate oficial.
Segundo Ana Aguilar, negociadora-chefe do Panamá, a maior coalizão climática de países em desenvolvimento formada pelo grupo G77 junto à China, “tornou possível” essa conquista ao demonstrar “grande unidade“.
Por outro lado, não foi incluída na agenda a meta de triplicar o financiamento destinado à adaptação às mudanças climáticas, essencial para proteger os países mais vulneráveis contra as secas, as inundações e a elevação do nível do mar. O tema era um pedido dos países africanos.
A questão, no entanto, é de grande importância. Na semana passada, a ONU estimou que os países em desenvolvimento precisarão de 305 bilhões de dólares (R$ 1,68 trilhão) por ano até 2035 para essa adaptação, ou seja, dez vezes mais do que recebem atualmente das nações ricas.
Sobre esta questão, “a frustração é palpável”, reconheceu o diretor da ONU para o Clima, Simon Stiell.
Até 20 de novembro, a cidade turca receberá delegações de quase 200 países, além de uma reunião de cúpula de chefes de Estado na quarta e na quinta-feira, da qual participarão, entre outros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a mandatária interina venezuelana Delcy Rodríguez.
“Na Turquia, vamos mostrar ao mundo como o Brasil está dando exemplo em matéria de preservação ambiental e transição energética“, disse Lula nesta segunda-feira. O presidente reeleito viaja com uma comitiva de ministros.
A reunião não terá, porém, nenhum representante do governo de Donald Trump, embora os Estados Unidos ocupem o segundo lugar na lista de maiores emissores de gases de efeito estufa, atrás apenas da China.
Realismo
No parque de exposições de Antália, poucos esperam grandes iniciativas inéditas durante a reunião, que, segundo várias fontes, se concentrará em transformar em ações concretas os compromissos assumidos em edições anteriores.
A Turquia, que preside o evento em conjunto com a Austrália, responsável por conduzir as negociações, promoverá uma agenda de compromissos voluntários.
O principal deles é incentivar uma maior eletrificação do transporte, da indústria e do setor de construção, para que, até 2035, a eletricidade alcance uma participação de 35% no consumo energético global, contra 23% atualmente.
A iniciativa, atraente em um momento de crise no mercado de petróleo devido à guerra no Oriente Médio, pode se transformar em motivo de divergência.
A União Europeia (UE) e várias ONGs defendem uma eletrificação limpa a partir de fontes renováveis, que deixe de fora o carvão, o gás e o petróleo.
Os países produtores de hidrocarbonetos serão mais reticentes neste tópico.
Em 2025, na COP30 de Belém, essas nações conseguiram que a decisão final não mencionasse o abandono dos combustíveis fósseis, como havia ocorrido dois anos antes, em Dubai.
Em contrapartida, a presidência brasileira trabalhou em um roteiro que defenderá nesta edição e que recomenda medidas para que cada país, de acordo com suas circunstâncias, comece a abandonar os combustíveis fósseis.
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