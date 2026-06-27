Danos por terremotos na Venezuela serão de até US$ 6,7 bilhões, 6% do PIB do país

A ONU estimou, neste sábado (27), em US$ 6,7 bilhões (R$ 34,6 bilhões) os danos físicos causados pelos dois terremotos na Venezuela, valor equivalente a 6% do PIB do país sul-americano.

A avaliação preliminar baseia-se em modelos sísmicos, imagens de satélite e dados populacionais. Ela inclui perdas de bens, como moradias, mas não abrange a perturbação econômica mais ampla causada pelo desastre de quarta-feira, informou o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O PNUD destacou que os dois terremotos consecutivos afetaram importantes centros populacionais e de atividade econômica próximos à costa norte da Venezuela, incluindo a capital, Caracas, e os estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy e Aragua.

“Os danos físicos diretos são estimados em US$ 6,7 bilhões (em uma faixa entre US$ 4,7 bilhões e US$ 8,7 bilhões, ou R$ 24,3 bilhões e R$ 45 bilhões), devido às perdas em moradias e ativos econômicos”, informou o comunicado.

“Isso não inclui os danos à infraestrutura, a perturbação econômica mais ampla nem os custos de reconstrução de longo prazo”, acrescentou, afirmando que o impacto econômico total pode ficar entre 1,5 e 3 vezes o custo dos danos diretos.