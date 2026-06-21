De la Espriella derrota a esquerda e é eleito presidente da Colômbia em volta da direita ao poder

Com 99,58% das urnas apuradas, a contagem preliminar do Conselho Nacional Eleitoral mostrou que o autodenominado 'El Tigre' obteve 12.914.381 votos

O candidato de extrema direita Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) venceu neste domingo (21) as eleições presidenciais na Colômbia. A vitória apertada do advogado de 47 anos impôs uma derrota ao presidente Gustavo Petro, primeiro governante de esquerda no país, que não conseguiu eleger o seu herdeiro político, o senador Iván Cepeda (Pacto Histórico).

Com 99,58% das urnas apuradas, em contagem preliminar, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) informou que De la Espriella obteve 12.914.381 votos, equivalente a 49,66%. Já Cepeda recebeu 12.663.687 (48,69%).

Admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do mandatário de El Salvador, Nayib Bukele, Abelardo de la Espriella prometeu se aproximar de Washington e de Tel-Aviv. Autodenominado “El Tigre”, ele contou à agência AFP que também pretende lançar uma ofensiva de 90 dias contra grupos armados colombianos com apoio israelense e norte-americano.

Com dupla nacionalidade, colombiana e norte-americana, De la Espriella se opõe às políticas de paz com as quais Petro tentou negociar com os grupos armados. A assinatura do acordo com a guerrilha das Farc em 2016 trouxe alguns anos de calma. Entretanto, uma década depois, a campanha presidencial foi marcada pela violência de atores armados com bombas, drones explosivos e pelo assassinato de um candidato. De la Espriella culpa Petro, a quem chama de “chefe da máfia”, e ameaçou levar a questão à Justiça dos Estados Unidos.

Com informações de AFP