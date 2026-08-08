Deputada atira ovos contra primeiro-ministro do Kosovo em sessão parlamentar; veja vídeo

A tensão no Parlamento aumenta após as eleições antecipadas de 7 de junho, a terceira votação nacional no país em menos de 18 meses

A deputada Tim Kadrijaj, do partido Aliança, da oposição, atirou ovos contra o primeiro-ministro interino do Kosovo, Albin Kurti, neste sábado (8), durante uma sessão do Parlamento. O protesto ocorreu após Kurti afirmar que precisava de mais tempo para negociar com outros partidos antes de indicar um candidato à presidência da assembleia.

Enquanto fazia o ataque, a parlamentar gritou “vergonha, vergonha”. O episódio fez o presidente interino da assembleia, Avni Dehari, suspender a sessão.

A tensão no Parlamento aumenta após as eleições antecipadas de 7 de junho, a terceira votação nacional no país em menos de 18 meses. As eleições foram convocadas depois que a assembleia anterior não conseguiu eleger um novo presidente.

O partido Vetevendosje tem 58 das 120 cadeiras do Parlamento e precisa do apoio de partidos menores para conseguir formar uma maioria para governar. Para eleger o presidente da assembleia, no entanto, é necessária uma maioria de dois terços.