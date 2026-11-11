Deputados enterram pedido para fechar canal de televisão conservador na França

A emissora CNews está no centro de polêmicas há anos, sendo acusada de difundir ideias de extrema direita e racistas

Marine Le Pen chega para uma audiência em seu julgamento de apelação por suspeita de desvio de fundos públicos europeus, no tribunal de Paris, nesta terça-feira (13)

Os deputados franceses rejeitaram, nesta terça-feira (10), uma petição com mais de um milhão de assinaturas que pedia o fechamento de um canal de televisão acusado de propagar opiniões de extrema direita, uma decisão que ocorre em um momento de crescente pressão sobre a mídia, há seis meses da eleição presidencial.

A emissora CNews, que integra o império midiático do magnata conservador Vincent Bolloré e é frequentemente comparada à americana Fox News, está no centro de uma polêmica há anos, sendo acusada de difundir ideias de extrema direita e racistas.

A petição pelo fechamento do canal foi lançada em junho, mas o número de assinaturas disparou após um incidente em 23 de outubro, quando um homem matou um francês de origem congolesa em um ataque racista em Trappes, na periferia de Paris.

Apesar de ter reunido, ao final, 1.066.909 assinaturas no site da Assembleia Nacional (câmara baixa), a proposta foi arquivada pela Comissão de Assuntos Culturais, por 28 votos a 25, após um debate tenso.

O deputado de esquerda Aymeric Caron, ex-jornalista da iTélé, que deu origem à atual CNews, classificou o canal como uma “ferramenta de promoção da extrema direita, que vomita incessantemente contra muçulmanos e imigrantes”.

Por sua vez, o líder de extrema-direita Jordan Bardella celebrou, na rede social X, o que chamou de “pequena vitória da democracia e da liberdade”.

O posicionamento ecoa o da direção da CNews, para quem o pedido de fechamento representava uma ameaça ao “pluralismo e à liberdade de informar”.