Desabamento em mina de ouro ilegal na Colômbia deixa 14 mortos

Garimpo ilegal é uma das principais fontes de financiamento dos poderosos grupos armados presentes em Nariño, região fronteiriça com o Equador

Garimpo ilegal é uma das principais fontes de financiamento dos poderosos grupos armados na Colômbia

Um deslizamento de terra deixou 14 mortos e sete feridos em uma mina de ouro ilegal no sudoeste da Colômbia, em uma área de difícil acesso controlada por grupos armados, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (19). O garimpo ilegal é uma das principais fontes de financiamento dos poderosos grupos armados presentes em Nariño, região fronteiriça com o Equador.

Nas minas informais, os trabalhadores costumam atuar sob condições de segurança precárias.

“Já são 14 pessoas mortas (…) é uma realidade que a mineração [ilegal] está gerando violência”, disse Álex González, secretário de Paz e Segurança de Nariño, à emissora Caracol.

As buscas por sobreviventes foram encerradas, acrescentou o funcionário.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas e uma retroescavadeira transportando corpos da mina para uma canoa em um rio próximo, em meio a escombros e lama. Segundo o governo de Nariño, as equipes de resgate enfrentaram dificuldades para acessar o local do acidente devido ao terreno complicado e à presença de grupos criminosos, que também se financiam com o narcotráfico e a extorsão.

“As comunidades não têm mais alternativas econômicas além dessas atividades extremamente arriscadas. A mineração artesanal praticamente desapareceu”, disse uma fonte do governo à AFP.

Moradores denunciam assassinatos seletivos cometidos pelos grupos armados contra pessoas suspeitas de colaborar com as forças de segurança ou com grupos rivais, ou de roubar ouro.

A extração ilegal de ouro é uma das causas do desmatamento na Colômbia e acarreta riscos como a contaminação de rios com mercúrio. Segundo as autoridades locais, a atividade chega a superar a produção de cocaína na região, marcada pela violência.

“Um quilo de pasta-base [de cocaína] pode custar cerca de quatro milhões [de pesos colombianos] (cerca de R$ 6,4 mil), enquanto um quilo de ouro, que cabe no bolso, pode valer mais de 400 milhões [de pesos colombianos] (R$ 640 mil)”, afirmou González.

Em agosto, outro acidente em uma mina de Nariño deixou 13 mortos.