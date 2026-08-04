Desaprovação de Trump sobe para 63% e fator econômico preocupa, diz pesquisa

Pela primeira vez em anos, análise mostra que democratas aparecem à frente dos republicanos na confiança para conduzir as finanças

Pela primeira vez em anos, análise mostra que democratas aparecem à frente dos republicanos na confiança para conduzir as finanças

A desaprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu para 63%, enquanto a aprovação caiu para 35%, segundo pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta segunda-feira (3). O índice de aprovação oscilou dois pontos percentuais para baixo em relação ao levantamento anterior e está próximo do pior resultado registrado no atual mandato.

O levantamento ouviu 4.505 adultos entre os dias 29 de julho e 3 de agosto, por meio da internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Além dos 63% que desaprovam e dos 35% que aprovam o governo, o restante dos entrevistados afirmou não saber ou preferiu não responder.

Em todas as áreas avaliadas, a percepção negativa supera a positiva. O melhor desempenho de Trump aparece na imigração, embora ainda com saldo negativo de 16 pontos. Na sequência aparecem a avaliação geral do governo e a política externa, ambas com saldo de -28 pontos. Na economia, a diferença chega a -35 pontos, enquanto o custo de vida registra o pior resultado, com saldo negativo de 47 pontos.

A pesquisa também indica queda na confiança dos americanos sobre a condução da economia pelo governo. Apenas 28% aprovam a atuação de Trump nessa área, uma redução de dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

Pela primeira vez em quase uma década nas pesquisas Reuters/Ipsos, os democratas aparecem numericamente à frente dos republicanos quando os entrevistados são questionados sobre qual partido administra melhor a economia. Segundo o levantamento, 37% confiam mais nos democratas, 36% preferem os republicanos e 27% afirmam não ter certeza ou escolheriam outro partido.

De acordo com a Reuters, a vantagem republicana no tema vem diminuindo ao longo do atual mandato, em meio ao aumento dos preços dos combustíveis após a escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.