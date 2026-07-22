Destroços de avião da Pan Am são encontrados 74 anos após acidente no Atlântico
Os destroços de uma aeronave da antiga companhia Pan American Airways (Pan Am), desaparecida desde 1952, foram localizados no fundo do Oceano Atlântico, próximo à costa norte de Porto Rico. A descoberta encerra décadas de buscas e esclarece a localização exata do avião, que caiu poucos minutos após a decolagem. A reportagem é da Reuters.
A operação foi conduzida pela Air/Sea Heritage Foundation em parceria com a empresa Deep Sea Vision e contou ainda com o apoio da produção do programa Expedition Unknown, do Discovery Channel. A equipe utilizou sonar de alta resolução e veículos subaquáticos autônomos para identificar os destroços a cerca de 600 metros de profundidade.
A aeronave, um Douglas DC-4 conhecido como Clipper Endeavor, decolou de San Juan, em Porto Rico, com destino a Nova York em 11 de abril de 1952. Pouco depois da partida, apresentou falhas nos dois motores do lado direito e caiu no mar. A bordo estavam 64 passageiros e cinco tripulantes. Embora todos tenham sobrevivido ao impacto inicial, apenas 17 pessoas foram resgatadas; as outras 52 morreram após o avião afundar.
Segundo os responsáveis pela expedição, a fuselagem foi encontrada dividida em duas partes. Imagens captadas durante a missão identificaram elementos como o logotipo da Pan Am, o trem de pouso e um dos motores da aeronave, confirmando a identidade do avião.
O acidente teve impacto duradouro na aviação comercial, impulsionando mudanças nos protocolos de segurança, incluindo a adoção obrigatória das demonstrações de emergência realizadas por comissários antes das decolagens, prática mantida até hoje.