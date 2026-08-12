Colômbia autoriza EUA a realizar operações militares conjuntas em “sua luta” contra narcotráfico

Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo e os Estados Unidos, por sua vez, o maior consumidor

A Colômbia autorizou os Estados Unidos a realizar operações militares conjuntas em “sua luta” contra o narcotráfico, anunciou nesta quarta-feira (12), no Panamá, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth. Essa cooperação é anunciada após a decisão do novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingressar em uma coalizão antidrogas liderada pelo presidente americano, Donald Trump, disse Hegseth durante uma reunião da aliança que reúne cerca de 20 países.

“Por meio do recém-empossado presidente (…), a Colômbia já solicitou que o Departamento de Guerra se junte à Colômbia em sua luta contra o narcoterrorismo, autorizando operações militares conjuntas para destruir os terroristas e as redes de terror”, afirmou o chefe do Pentágono.

Na última sexta-feira, durante sua posse em um regimento militar, o advogado de extrema direita manifestou sua intenção de combater “sem trégua o narcoterrorismo e todas as organizações criminosas”, ao mesmo tempo em que descartou qualquer negociação de paz com os grupos armados.

Naquele mesmo dia, o Departamento de Estado anunciou que pretende destinar uma ajuda de 1 bilhão de dólares à Colômbia na área de segurança.

A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo e os Estados Unidos, por sua vez, o maior consumidor.

No país, atuam vários grupos ilegais que se financiam com o narcotráfico. Essas organizações são formadas por cerca de 25 mil pessoas, segundo um relatório da Fundação Ideias para a Paz baseado em dados oficiais de 2025.