Duas pessoas morrem durante comemoração da ida do México às oitavas da Copa

Mais de um milhão de pessoas foram às ruas para celebrar o triunfo sobre o Equador por dois a zero

Torcedores mexicanos reagem enquanto assistem à partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA entre México e Equador no Anjo da Independência, na Cidade do México, em 30 de junho de 2026.

Pelo menos duas pessoas morreram na madrugada de quarta-feira (1) nas grandes celebrações na Cidade do México pela classificação do país às oitavas de final da Copa do Mundo, informou o governo local.

A Secretaria de Saúde da capital informou que uma jovem de 19 anos e um homem de 44 anos morreram por asfixia. A imprensa local menciona uma terceira vítima fatal que ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Na terça-feira (30) à noite , o México venceu sua primeira partida eliminatória em Copas do Mundo em 40 anos, com um triunfo por 2 a 0 sobre o Equador no Estádio Azteca. O resultado garantiu ao México a vaga nas oitavas de final da competição.

Mais de um milhão de pessoas se reuniram para celebrar nas ruas da Cidade do México, principalmente na área do ‘Ángel de la Independencia’, segundo a prefeitura. A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, lamentou as mortes e afirmou que as equipes de emergência fizeram o máximo para salvar as pessoas.